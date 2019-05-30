نصري لحود: لبنان يحتاج لقرار والموازنة تفتقر للرؤية لكنها خطوة مهمة

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اعتبر المحامي نصري لحود أن اقرار الموازنة خطوة مهمّة ولكن غير كافية لانقاذ الوضع الاقتصادي اللبناني اي تفتقر الى الرؤية.



ورأى في حديث صحافي، أن اقرار الموازنة مهمّ لأنه أظهر نيّة بالتقشف الّا أن التقشف وحده لا يمكنه أن يولّد اقتصادا، لافتا الى ضرورة وجود "مولّد" للاقتصاد، وتحفيزات للاستثمار وجلب أموال أكثر للبنان.



وأشار لحود الى أنه لم يتمّ تحديد سياسة عامة للاقتصاد في لبنان، فهل لبنان دولة صناعية أو سياحية أو زراعية؟

ورأى لحود انه "كان على المسؤولين اللبنانيين أن يدركوا أن عليهم اعطاء شيء ما للشعب في هذه الموازنة، كالطبابة المجانية للجميع وضمان الشيخوخة، فالمسؤولون يأخذون من الشعب من دون اعطائه اي مقابل".

وعن موضوع إلغاء التدبير رقم 3، قال: "لماذا يلغى التدبير عن زوجة شهيد في الجيش اللبناني؟"، مضيفا: "لم يتمّ أخذ رأي الجيش في موضوع الموازنة الّا بعد أن تصاعد الصوت واعتصم المتقاعدون ونزلوا الى الشارع".

وتابع: "الأهمّ اليوم هو التنسيق بين الجميع"

ورأى، أن مكامن الهدر الكبيرة موجودة على صعيد أكبر بكثير، قائلا: "الهدر لا يحصل على مستوى الشعب"، مشيرا الى "وجود توظيف سياسي، واعطاء سلسلة رتب ورواتب من دون دراسة دقيقة، ووجود كارتالات تسيطر على الاقتصاد في لبنان وتقطتع أرباحها على حساب الدولة اللبنانية".

واعتبر لحود أن تجاوب المجتمع الدولي مع اقرار الموازنة في لبنان مرهون بتطبيق القرارات المتخذة.



وشدد لحود على ضرورة أن يتخذ لبنان قرارا سياسيا واقتصاديا، فمشاكل المنطقة كثيرة والاقتصاد مرتبط بالسياسة وعلى لبنان اتخاذ خيار تكون فيه مصلحة لبنان أولا قبل كلّ المصالح الكبرى الأخرى، قائلا: "اليوم لبنان بأمسّ الحاجة أن يقف على رجليه اقتصاديا".

ولفت لحود الى أن الأهمّ اليوم يبقى حماية المؤسسات العسكرية والأمنية، اذ ان تماسك الجيش اللبناني هو ما حمى لبنان حتى اليوم.