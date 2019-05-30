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المجلس البلدي في رأس بعلبك انتخب الشيخ منعم مهنا رئيسا والسيد زوزو الدروبي نائبا للرئيس

30
MAY
2019
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فاز عضو بلدية راس بعلبك الشيخ منعم مهنا برئاسة المجلس البلدي خلفا للعميد المتقاعد دريد رحال بعد ثلاث سنوات من عمر البلدية.
 
وقد فاز السيد زوزو الدروبي بمركز نائب الرئيس وهو حزبي ملتزم في التيار الوطني الحر, وقد اجريت الانتخابات بجو هادئ وديمقراطي حيث حصل كل من مهنا ودروبي على اغلبية ١٢ صوتا من اصل ١٥ .
 
ويمثل مهنا ودروبي تجمع التيار الوطني الحر والاحزاب والعائلات في راس بعلبك  وعليه ان التيار الوطني الحر قد التزم بالاتفاق المبرم منذ ثلاث سنوات وبقي ثابتاً على التزامه و هو يعاهد اهالي رأس بعلبك على الوقوف الى جانب البلدية ومساعدتها بما فيه خير ومصلحة رأس بعلبك.
 
ولا بد في هذا السياق التوجه بالشكر للعميد رحال على ما انجزته البلدية في عهده.
 
ونتمنى للرئيس الجديد ونائبه ولجميع الاعضاء بالتوفيق للسنوات الثلاث المتبقية بما فيه خير لراس بعلبك.
 
 
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