الديمقراطي رداً على الصايغ: حماية أهلنا ومصالحهم جعلتنا نصمد 30 سنة بوجه التسلّط والهيمنة والاحتكار

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ردّت مديرية الإعلام في الحزب الديمقراطي اللبناني في بيان على تغريدة النائب فيصل الصايغ، بالقول: "مضحك مبكي أن تصل وقاحة من هو موظّف برتبة نائب لدى من بنى مسيرته على تجويع الناس وتردّي أوضاع بيئته إقتصادياً ومعيشياً وصحياً، إلى أن يحاضر بالعفّة والحرص على مصلحة أهلنا وسلامتهم".

واعتبرت أننا لن ننكر يوماً مسؤولياتنا تجاه ناسنا الأوفياء المخلصين ومصالحهم وسلامتهم العامّة، حيث أن حمايتها والحفاظ عليها أهم أسباب صمودنا منذ 30 سنة ولليوم بوجه التسلّط والهيمنة والغدر والإحتكار.

وبما خصّ معمل الإسمنت في عين دارة لآل فتّوش، فموقفنا واضح وهو تحت سقف القضاء والقانون الذي نحتكم إليهما، مع النظر إلى خلق فرص عمل إلى شبابنا وأهلنا في المناطق التي نعدّها محرومة من أبسط حقوقها المكتسبة، بعيداً عن المظاهر الميليشياوية واتخاذ الناس دروعاً بشرية بحجّة سلامتهم في الظاهر وبهدف تحقيق مصالح شخصيّة ومادية في الباطن.

وختمت المديريّة مذكّرة أن أهالي سبلين هم أيضاً أهلنا وأهالي الناعمة وعبيه وعين درافيل هم أيضاً أهلنا، وأهالي الشويفات وخلدة وعرمون والأوزاعي هم أيضاً أهلنا، وأهالي الجيّة والدامور والسعديات والرميلة هم أيضاً أهلنا، فيا ليتك يا سعادة النائب الموقّر توجّه تغريداتك إلى من شوّه ويشوّه بيئة تلك القرى والبلدات براً وبحراً وجواً، بدلاً من اختلاق الأكاذيب والروايات تضليلاً للرأي العام.