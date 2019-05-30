الوزير السابق رائد خوري بعد لقائه الرئيس عون: الرئيس مصمم على ان تكون العملية الإصلاحية متواصلة وليست موسمية

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الوزير السابق رائد خوري وعرض معه الاوضاع العامة في البلاد ومرحلة ما بعد اقرار موازنة 2019. واوضح الوزير السابق خوري ان "الخطة الاقتصادية الوطنية التي انجزتها الحكومة السابقة بالتعاون مع شركة "ماكينزي" العالمية ستكون في اولويات اهتمامات الحكومة بعد اقرار الموازنة لطرحها على مجلس الوزراء والانتقال الى مرحلة التنفيذ".

واضاف: "لمست تصميم فخامة الرئيس على متابعة عملية الاصلاح ومكافحة الفساد لاقتناعه بان ذلك يعزز الثقة بالدولة وينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني، والرئيس مصمم على ان تكون العملية الاصلاحية متواصلة وليست موسمية".

واشار الوزير خوري الى ان موازنة 2019 قد لا تعبر عن طموحات اللبنانيين، الا ان فيها مواد اصلاحية تؤسس لان تكون موازنة 2020 اكثر تجاوبا مع متطلبات اللبنانيين خصوصا اذا كانت من منطلق اقتصادي واضح.