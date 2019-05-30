بالصورة - شقيقان يستخدمان شقتين لترويج المخدرات!

A + A -

اعلنت المدرية العامة لقوى الامن الداخلي انه وفي إطار العمليات النوعية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي لمكافحة آفة المخدرات، وفي سبيل الحد من عمليات ترويجها في مختلف المناطق اللبنانية.



"توافرت معلومات لهذه الشعبة عن نشاط عمليات ترويج للمخدرات ضمن شقتين في محلتي حي السلم والمريجة.



و على الأثر، باشرت شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية، حيث وضعت الشقتين المذكورتين تحت المراقبة المكثفة، وجرى تحديد هوية أصحابها اللذان يديران عمليات توزيع المخدرات من خلالهما، وهما اللبنانيان ف. ب. (مواليد عام 1985) ور. ب. (مواليد عام 1986)، وقد تبين انهما من اصحاب السوابق الجرمية بقضايا خطف وتهديد وتجارة أسلحة ومخدرات، و(ف. ب.) مطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم أسلحة."



واضاف البيان انه "فجر تاريخ 28/5/2019 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، نفذت قوة من الشعبة مداهمة للشقتين المذكورتين بالتوقيت بذاته، اسفرت عن توقيف المشتبه بهما اضافة الى شقيق زوجة الثاني المدعو م. ر. (مواليد عام 1998، سوري) للاشتباه بتعاطيه المخدرات.



وبتفتيش الشقتين ضبطت كمية كبيرة من المخدرات عبارة عن /82/ عبوة بلاستيكية (طبة) بداخلها مادة كوكايين، كمية من حشيشة الكيف، كمية من باز الكوكايين، مبالغ مالية ناتجة عن عمليات بيع المخدرات.

و بالتحقيق معهم، اعترف:

- الأول والثاني بما نسب اليهما لجهة ترويج المخدرات.

- الثالث بتعاطي المخدرات.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقهم، وأودعوا مع المضبوطات المرجع المختص بناء على إشارة القضاء."