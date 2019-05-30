600 مليون دولار كلفة التهرب الجمركي عبر البر سنوياً: أين تقع خطوط التهريب؟

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لارا الهاشم --

تُقدّر المعابر غير الشرعية بحسب جهات رسمية بثلاثين كحد أقصى وتولي الدولة اللبنانية أهمية قصوى لإقفالها من أجل الحد من التهريب حماية للإقتصاد اللبناني، بإشراف ومتابعة رئيس الجمهورية. تبدي الأجهزة الأمنية على اختلافها استعدادها للتعاون من أجل ضبط الحدود إذ تقدَّر خسائر الرسوم الجمركية نتيجة التهريب بما بين ال 500 وال 600 مليون دولار سنوياً.

بحسب دراسة أعدتها مصادر مطلعة حصل عليها tayyar.org تتعدّد طرقات التهريب. من تركيا براً إلى سوريا الى المعابر غير الشرعية، ومن الصين وبعض الدول إلى مرفأ اللاذقية عبر خط تهريب أنشىء خلال الحرب السورية ويسمّى طريق الفرقة الرابعة، يصل إلى الحدود البقاعية والشمالية غير الشرعية وتُهرّب عبره جميع المواد باستثناء المخدرات والدواء. وبحسب المصادر عينها فان الفرقة الرابعة تتقاضى عبر هذا الخط رسوماً تتراوح ما بين ال 10 و ال 15 الف دولار عن كل شاحنة.

أما البضائع المهرّبة فهي متنوّعة وهي تنافس بشكل كبير الصناعات المحلية. إذ تبدأ بالإلكترونيات وأجهزة التلفزة مروراً بالدخان الذي تصل قيمة خسائره الجمركية إلى 150 مليون دولار أميركي سنويا والألبسة والأحذية والخضار والفاكهة والحليب والدواجن وصولاً إلى الرخام خاصة بعد قرار الحكومة بالتضييق على استيراد الرخام المقطع. هذا الأمر يكبّد المزارع اللبناني ومربي الحيوانات والدواجن خسائر كبرى كذلك الأمر بالنسبة للمستوردين النظاميين لفقدان المنافسة المشروعة.

لا تحمّل المصادر جهة وحيدة مسؤولية عمليات التهريب متحدّثة عن أكثر من معوّق. فالضابطة الجمركية مثلا لا يمكنها تغطية كامل الحدود البرية بسبب الشغور الكبير في صفوفها وخاصة في الضابطة البرية والتي لا يفوق عدد عناصرها الأربعين وبالتالي فلا يمكن حلّ هذه المشكلة إلا بعد صدور نتائج مبارات الخفراء الجمركيين. من جانب آخر تسجّل المصادر تقاعصاَ على صعيد الريجي في ضبط تهريب الدخان ما دام بوسع إدارتها تحديد العلبة غير الشرعية عبر جهاز السكانر من خلال ال “barcode”.

و بناء عليه وفي ظل صعوبة ضبط كامل الحدود البرّية تقترح الدراسة حلولاً تعنى بها مختلف الأجهزة الأمنية، منها ما هو في الداخل. من بينها تثبيت حواجز للجيش اللبناني في مناطق تشكل ممرات إلزامية لشاحنات التهريب في جبل لبنان، كالمدفون وعيون السيمان وترشيش وزحلة وضهر البيدر وغيرها أو نشر عناصر جمارك على هذه الحواجز لتقوم بهذه المهمة. ومن جانب آخر انشاء وحدة من أمن الدولة والجمارك للقيام بدوريات متحركة بشكل خاص عند مداخل بيروت وجبل لبنان.

لكن الإجراءات الأمنية لن تكون كافية من أجل ردع المهرّبين، إذ يتعيّن على الأجهزة الأمنية عند ضبط أي شاحنة إحالة الملف تلقائياً إلى القضاء الجزائي الذي يقع على عاتقه التوسع في التحقيقات لتبيان مصادر التهريب والأماكن التي مرّت من خلالها الشاحنات والمستورد والتجار أصحاب البضائع حتى يلاحقوا بجرم تبييض الأموال، كون التهرب الجمركي أصبح بموجبه جرماً جزائياً. فالتشدّد في تطبيق القانون سيسمح برفع السرية المصرفية عن جميع المتورطين وحجز أموالهم وعقاراتهم في لبنان والخارج. علماً أن أي مخالفة لا تحال إلى القضاء، ترتّب على الموظف مسؤولية جزائية استناداً إلى المادة 399 من قانون العقوبات. أما على الصعيد الدبلوماسي فتقترح المصادر التواصل مع السلطات السورية وإبلاغها بضرورة إقفال مسالك التهريب المحمية وخاصة طريق الفرقة الرابعة، كون لبنان يمتلك أوراق ضغط بامكانه استخدامها مع سوريا لاسيما بعد العقوبات الأخيرة والحاجة السورية للبنان.

ومن هذه الأوراق إبلاغ الجانب السوري أن في حال استمر التهريب فان لبنان لن يتشدد في جميع معاملات الترانزيت إلى سوريا ما سيكبّدها خسائر جمركية تُقدّر بملايين الدولارات . هذا عدا عن ضرورة شراء آليات مجهزة بكاميرات مراقبة دقيقة تصل إلى 20 كيلومتر لضبط التهريب من أماكن بعيدة عن المعابر وبطريقة سرية، بحسب الدراسة عينها.

في موازاة ذلك وفيما تحاول بعض الجهات السياسية التصويب على الجيش اللبناني واتهامه بالتقاعص بضبط المعابر غير الشرعية تؤكد مصادر عسكرية ل tayyar.org أن الجيش اللبناني يقوم بكل الإجراءات اللازمة بالوسائل المتاحة لضبط المعابر غير الشرعية. فهو يراقب الحدودين الشمالية والبقاعية من خلال الأبراج المنتشرة في عكار وعرسال والصويري. لكن الثغرة الأكبر هي في الهرمل إذ تنشط عمليات التهريب على طول 27 كيلومتر حيث لا وجود لأبراج مراقبة. وتضيف المصادر أن المهرّبين يعملون على حفر المعابر الضيقة بين المنازل وفي أماكن غير مرئية، كلّما عمد الجيش على إقفال معابر أخرى. إلا ان ضبط الحدود بالكامل مسألة شائكة ومعقّدة في بقعة شاشعة وسط طبيعة صعبة بحسب المصادر، التي تشير إلى أن الجيش سيحتاج إلى أربعة آلاف عسكري إضافي لسدّ الثغرات المتبقية، كما إلى تجهيزات تقنية وآليات تمكّنه من إنجاز مهامه في تلك المنطقة الوعرة والمتداخلة.

إذا وفيما الجميع مدرك لخطورة الوضع، تؤكد مصادر متابعة ألا موانع سياسية في مجال ضبط التهريب لاسيما في ظل إصرار رئيس الجمهورية على وضع خطة باكورتها الأجهزة الأمنية، تحمي الاقتصاد اللبناني وتضع الإصلاح المالي على السكة الصحيحة.