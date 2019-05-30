أسرار الصحف اللبنانية ليوم الخميس 30 أيار 2019

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الجمهورية



نّقل عن مسؤول كبير أنه تعلم خلال الفترة الأخيرة درسا من الأسلوب الذي اعتمده بعض الأطراف حيال مقاربة قضية حياتية.

أصر مرجع سياسي على بعض المعنيين لإنجاز مسألة ملحة من دون التلهي بإستعراضات إعلامية مثلما كان يجري في أوقات سابقة.

البناء



كواليس

قالت مصادر فلسطينية إنّ الخط البياني للقوة الفلسطينية يسير باتجاه معاكس تماماً للخط البياني للقوة الإسرائيلية، فالفلسطينيين انتقلوا خلال عقدين من المواجهة بالحجارة إلى امتلاك القدرة على تهديد تل أبيب بالصواريخ، وفي المقابل انتقل الإسرائيليون من القدرة إلى احتلال غزة ومهاجمتها لإعادة احتلالها حتى صار الاحتلال مستحيلاً وإعادة فرضه أشدّ استحالة وقوة الفلسطينيين فتتت الوحدة الإسرائيلية السياسية إلى حدّ العجز عن تشكيل حكومة، بينما وحدت السياسات الإسرائيلية الفلسطينيين الذين انقسموا حول خيار التفاوض ومشروع أوسلو فيقفون موحدين بوجه صفقة القرن…

اللواء



غمز

تقابل مبادرة نيابية انتخابية بحذر في أوساط متعددة، بعد الاطلاع على الظروف والاعتبارات المحيطة بها..

همس

لم يستبعد مرجع دبلوماسي واسع الاطلاع أن يُشكّل البيانان اللذان سيصدران عن قمتي مكة، ردعاًً حاسماً للتدخلات الإيرانية في الشؤون العربية..

لغز

أرجأ قيادي حزبي خطاباً له على خلفية انتظار نتائج جملة قمم، ليبني على الشيء مقتضاه.