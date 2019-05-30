عناوين الصحف اللبنانية ليوم الخميس 30 أيار 2019

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الأخبار

من يرمي الجيش في الحضن الأميركي

موازنة سلامة: مزيد من الفقر

فوضى في نقابة الأطباء: حسابات غير سليمة وإتلاف معلومات

الجمهورية

ساترفيلد: لا تبالغوا في التفاؤل

معركة «اللبنانية» تبلغ ذروتها

البناء

صفقة القرن تترنّح: المأزق الإسرائيلي ينفجر بحلّ الكنيست والذهاب لانتخابات مبكرة في أيلول

القضية الفلسطينية تفرض حضورها على قمم مكة بدلاً من مواجهة إيران

الموازنة نحو مناقشات حامية نيابياً... وساترفيلد لن يخدع لبنان لا براً ولا بحراً!

اللواء

قمتا مكة تدعمان نهوض لبنان بعد إقرار الموازنةّ

الإشتباك القواتي _ العوني يتوسّع في الجبل: من هجّر المسيحيّن في الجبل؟

الحكومة تجاوزت تناقضاتها بالاتفاق على موازنة الحد الأدنى فهل ينجح مجلس النواب في إنتاج موازنة وفق خطة إصلاحية؟