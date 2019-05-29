ماذا تريد القوات اللبنانيّة من السجال المتزايد مع التيار الوطنيّ الحرّ؟ بقلم جورج عبيد

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لماذا الآن وفي هذه اللحظات تحشد القوات اللبنانيّة طاقاتها الفكريّة بمواقف حادّة مستهلكة من جديد عنوان المهجّرين لتطلق النار على التيار الوطنيّ الحرّ؟ إنّ مسار الانفعال الشديد والمديد هنا وثمّة يشي بأنّ القوات أخذت تستعدّ لابتداع مساحات من التوتّر البنيويّ، ضمن بيئة استولدت واستهلكت من الآخرين وعبث بقرارها حتى السحق، فيما القوات اللبنانيّة، لم تقتح الأبواب الموصدة في سبيل استعادة القرار، ولم تسعَ لكسر احتكار الغير للمسيحيين بتمتين عرى الشراكة الحيّة. هذا الابتداع ليس مصطنعًا، فهو وليد تراث أسود تراكمت مفرداته وسطت على العقول، وسلبت الرجاحة والتجرّد والعقلانيّة، التي امل بها كثيرون في لحظة التبدّلات الاستراتيجيّة التي امست تمطر في مساحات كبرى في المنطقة وقد بدأ الرذاذ ينهمر في لبنان.

السؤال المنطقيّ الواجب طرحه: ماذا تريد القوات اللبنانيّة من السجال المتجدّد والمتوثّب مع التيار الوطنيّ الحرّ، وما هي المعادلات المكنونة في باطنها والتي تحاول استنزالها والإيحاء بها؟ قبل الغوص في الجواب، لا بدّ من تبيان بعض التناقضات المنكشفة والظاهرة في أدبياتهم، فهم وفي مناسبات عديدة وعلى لسان نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني وبعض نوابهم مثل النائب العميد وهبه قاطيشا يؤكّدون بأن العلاقة بين التيار والقوّات جيّدة وثمّة إصرار على المضيّ في المصالحة حتى خواتيمها وبناء عمارة سياسية جديدة تفيد المسيحيين في انشدادهم إلى الغد، والنائب بيار أبو عاصي، وفي حديث له على شاشة الMTV أكّد ومن دون أيّ التباس وبالتحديد مع الزميلة دنيز رحمه، بأنّ التيار غير فاسد ووزراء التيار غير فاسين وهو لا يحكم على النوايا معتبرًا بأنّ له ضميرًا وهو في موقع المسؤوليّة، فيما نوّاب آخرون كالنائب انيس نصّار لا ينفكّ ينعت التيار الوطنيّ الحرّ بتيار البواخر ويسأل وزير المهجّرين أين هو تيارك من صفقات البواخر والسمسرة، (كلام أنيس مقابل كلام بيار وللقارئ هنا أن يستنتج). وكان صباحًا قد ردّ على وزير الخارجية جبران باسيل: "لا يا معالي وزير البواخر، لقد سقط الجبل لأن المدافعين عنه تركوا لوحدهم دون تدخّل الجيش، ولكن كان هناك من دافع ولم يهرب وسقط آلاف الشهداء"، في حين أنّ الذي منع دخول الجيش إلى الجبل كان الرئيس أمين الجميل سنة 1983 وكان رئيس الحكومة السابق الراحل شفيق الوزان موافقًا، بعد شجار حصل بين قائد الجيش آنذاك العماد إبراهيم طنّوس رحمه الله وبينهما، كان الجميّل مصرًّا لكي لا يدخل الجيش إلى الجبل. ثم يذكّرنا أنيس بسقوط سوق الغرب، وهي القرية الوحيدة في الجبل التي صمدت بقوّة وبقيت تحت سلطة الجيش اللبنانيّ تواجه الأخطار تلو الأخطار، فكيف تقول بأنها سقطت؟! وفضل بقائها يا صديقي أنيس للعماد ميشال عون ونحن معًا في محبة سوق الغرب وهي في القلب دائمًا وهذا شعارك. يروي العماد ميشال عون يوم كان قائد اللواء الثامن، ويذكر هو كما يذكر الرئيس الجميل كيف أنّه قال له سأصعد إلى سوق الغرب، فإذا سمعت بأنني استشهدت بإمكانك حينئذ أن تتصرّف. اتجه العماد عون إلى قريتنا وبفضل قتاله الشرس مع الجيش اللبنانيّ صمدت وظللنا حتى في أيام الحرب نزورها، والعماد عون يعتبرها قريته وثمنها دم عزيز وغزير أهرق لأجلها ولأجل لبنان وحماية الشرعيّة. وإلى الآن لم تغب عن الذاكرة معركة أوتيل كامل في آخر صيف من سنة 1982 يوم جاء الإسرائيليّون بمقاتلين من الحزب التقدميّ الاشتراكيّ من عيتات، وقالوا لهم استعدوا ستفوزون بسوق الغرب، ثم جاءوا بمقاتلين من القوات اللبنانيّة ووضعوهم في طابق آخر وقالوا لهم استعدّوا لأنكم ستحتلّون عيتات، وما إن خرج واحد من الحزب التقدميّ الاشتراكيّ وظهر أمامه مقاتل قواتيّ حتّى دارت المعارك على أشدّها وباتت الدماء أنهارًا هادرة.

نعود إلى طرح السؤال التالي: "ماذا تريد القوات اللبنانيّة من السجال المتزايد مع التيار الوطنيّ الحرّ؟ تؤكّد بعض الأوساط بأنّ القوات تطلق موافقها وفق لحظّة معدّة سلفًا في ظلّ الزيارات المكوكيّة للسفير ديفيد ساترفيلد، وفي ظلّ انشداد المنطقة عمومًا إلى تجاذبات تميل نحو مفاوضات ابتدأ البحث بها بين الأميركيين والإيرانيين بالإزاء مع تحريك أميركيّ خفيّ للسعوديّة من أجل مواجهة إيران في بعض الأقاليم التي لا تزال ملتهبة، فيتزاوج التفاوض مع طبيعة المواجهة، فمن نوافل الأمور أن يتكثّف الضغط في لبنان سياسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا بهدف شلّ قدرات العهد على الحراك وبسط رؤيته وتجسيدها، وهو المصرّ على الترابط بين مع المقاومة ورفض منطق التوطين بكلّ أشكاله ومعاييره، مع استمرار المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل بواسطة ساترفيلد من أجل ترسيم الحدود البحريّة معها، وهذا بدوره قد يتعرّض لمجموعة ضغوط.

فبدلاً من أن تتكامل القوات اللبنانيّة والأحزاب كلّها مع العهد في اللحظات المصيريّة-الوجوديّة تتلاقى في المصالح مع أحزاب أخرى بغية تطويق العهد عن طريق افتعال السجالات مع التيار الوطنيّ الحرّ. السؤال الذي يتناقله كثيرون هل بدأت القوات اللبنانيّة تشعر بأن شيئًا ما بدأ يتبدّل في المعادلات المرسومة للمنطقة ولبنان من ضمنها؟ من رأى رئيس القوات اللبنانيّة سمير جعجع في الآونة الأخيرة لم يكن مكثرًا في تقويم العلامات واستقرائها مع أنه يستلذّ البحث فيها واستنتاج نتائجها، بل كان يتجلّى في الكلام على الموازنة. يهمّ في هذا المجال وفي معرض استهداف القوات اللبنانيّة لوزير المهجّرين طرح السؤال التالي: لماذا تعيب القوات اللبنانيّة على غسان عطا لله طلبه مبلغًا قدره أربعون مليار ليرة لبنانيّة، ولم يسألوا عن الأموال التي تمّ صرفها في وزارة المهجرين وكانت تؤتى بالشوالات وفي مجلس الجنوب حيث فاحت روائح الفضائح حتى النتانة، لماذا لم يسألوا عن سوليدير، وهل يعقل أن تكون ملكًا لشخص وتعفى من الضرائب، لماذا لم يسألوا عن طمر النورماندي وتحويل البحر إلى يابسة حيث بلغت نسبة الاستثمارات إلى 37 مليار دولار أميركيّ، لماذا لم يسألوا عن الأملاك البحريّة وتقدّر ضرائبها ب400 مليون دولار أميركيّ؟ الخطورة في هذا النقاش الصاخب، أنّ مخطّط تمزيق الدور المسيحيّ الذي قوي بوجود العماد عون على رأس السلطة ونضال التيار الوطنيّ الحرّ بات مطلوبًا بإلحاح، وقوّته لم تعد محصورة في الداخل بل إشعاعها مشرقيّ بامتياز، وهذا ما يفصل بالجوهر بين التيار الوطنيّ الحرّ والقوات اللبنانيّة. الخيارات الاستراتيجيّة بالتحديدات الصارمة هي الحدّ الفاصل بينهما.

هل ثمّة إمكانية لترميم العلاقة وإحياء ورقة التفاهم، وهل يمكن التوليف بين الاتفاق حول الداخل وهامشه بات ضيّقًا، والخلاف حول المنطقة والحرب في سوريا وآفاقها باتت أوسع؟ اعتبرت أوساط ساسيّة بأنّ هذا الأمر يحتاج إلى حوار مضن وجديّ على أعلى المستويات، اي بين رئيسيّ التيار الزطنيّ الحرّ جبران باسيل والقوات اللبنانيّة سمير جعجع لبسط الرؤى من جوانبها كافّة ووفق برنامج محدّد. تعتبر الأوساط عينها بأنّ المناخ غير متوافر، في ظلّ تكتيك يمارسه رئيس القوات قائم على ثنائيّة متناقضة في بنيوتها، وتقوم على التعاضد مع رئيس الجمهورية مقابل استبقاء الهجوم على حبران باسيل لنفهم بالتالي بأن الثنائيّة المتناقضة هذه تستهدف العهد خلف السطور.

في النهاية يدلّ كلّ ذلك إلى صعوبة التلاقي العميق الرابط بين الداخل والخارج قبل ولوج بوادر ظاهرة قادرة على امتصاص السجال ليتحول إلى اتفاق. كلام سمير جعجع أعاد الأمور إلى مناخها التهدويّ، ولكن بحذر. وهو العارف بأن الرياح قد تجري من شواطئ المنطقة إلى شاطئ لبنان بما لا تشتهيه السفن.