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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون لبنان"

تنتهي هذا المساء المهلة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لتشكيل ائتلاف حكومي جديد مع حليف متمرد أو مواجهة نهاية محتملة لقيادته التي استمرت عقدا من الزمن.

في شأن آخر مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون اتهم إيران بالوقوف وراء التفجيرات في البحر قبالة الفجيرة الإماراتية، بواسطة ألغام وقد نفى الرئيس الإيراني حسن روحاني ذلك فيما برز اعلان ايران المفاجئ عن عزمها حضور القمة الاسلامية في السعودية غدا رغم عدم تلقيها دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز

وفي بغداد أعلن عن تسليم أنقرة أكثر من مئة وثمانية وثمانين طفلا تركيا هم أبناء من يشتبه أنهم أعضاء في داعش.

وفي سوريا تواصل قوات الجيش التركي مهاجمة قوات حزب العمال الكردستاني، فيما تستمر قوات النظام السوري بالهجوم على مقار جبهة النصرة في إدلب.

وفي طرابلس الغرب تتواصل الإشتباكات بين جيش حفتر وجيش السراج موقعة قتلى وجرحى.

وفي اليمن عنفت الإشتباكات في صعدة بين القوات الشرعية المدعومة من قوات التحالف بين المقاتلين الحوثيين.

وفي السودان لم يرشح شيء بعد عن الاتصالات لإستئناف التفاوض بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى التغيير.

محليا يواصل الدبلوماسي الأميركي دايفيد ساترفيلد تحركه المكوكي بين بيروت وتل أبيب لولوج مفاوضات برعاية أميركية دولية حول ترسيم الحدود البحرية والبرية.

وفي مجال آخر شدد وزير الإعلام جمال الجراح على وجوب مغادرة منطقة الخطر وعدم استعمال الشعبوية في سياق المعالجات المالية والإصلاحية.

رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اكد ان عملية النهوض الاقتصادي انطلقت وامل اقرار الموازنة في مجلس النواب في اسرع وقت وسيكون للبدء بالتنقيب عن النفط والغاز بداية العام المقبل الاثر الايجابي على الاقتصاد الوطني.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ان بي ان"

إلى النصف الآخر من طريق إقرارها انتقلت الموازنة، وأطلق رئيس مجلس النواب نبيه بري صفارة نقاشها تشريعيا بمستوى لن يقل عمقا وتفصيلا عن مجلس الوزراء.

فمجلس النواب سيمارس دوره كاملا في درس الموازنة التي يجري طبع 128 نسخة منها لتوزيعها على أعضائه، فيما أكد الرئيس بري أمام من التقاهم في الأربعاء النيابي والمحطة الأولى للجنة المال والموازنة ستكون يوم الإثنين في تقليعة "الفزلكة" على أن تتكثف الإجتماعات صباحا ومساء بعد العيد مباشرة من دون أن يعني ذلك عدم قدرة البرلمان على عقد جلسات تشريعية ورقابية.

في مسألة الحدود جنوبا رسم الرئيس بري ما هو مطلوب، أي تثبيت الترسيم وليس ترسيم الحدود فحسب.

أما الضمانة في هذه العملية فهي الورقة اللبنانية الموحدة التي لا إمكانية للتنازل عن أي شيء فيها أو تحديد مدة للمفاوضات.

على الموجة نفسها أعرب رئيس الجمهورية ميشال عون عن أمله في أن يتم إقرار الموازنة في مجلس النواب بأسرع وقت ممكن لافتا إلى أن عملية النهوض الإقتصادي إنطلقت وسيكون للبدء بالتنقيب عن النفط والغاز بداية العام المقبل لأثر الإيجابي على الإقتصادي الوطني.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المستقبل"

ينطلق مسار مشروع موازنة العام 2019 في المجلس النيابي الاسبوع المقبل باجتماعات متتالية ستطلقها لجنة المال والموازنة قبل احالتها الى الهيئة العامة .

هذا المسار الواضح الذي اعلن عنه رئيس مجلس النواب نبيه بري امام نواب الاربعاء قابله تاكيده تمسك لبنان بالورقة الموحدة في عملية ترسيم الحدود مع اسرائيل، مؤكدا ان الموضوع ليس ترسيم بل تثبيت الترسيم مؤكدا ان الموقف الرسمي هو ان لبنان ضد تحديد مدة للمفاوضات في هذا الشأن.

واذا كان الكلام السياسي قد توزع اليوم بين الموازنة وترددات محادثات ديفيد ساترفيلد في بيروت، فان مؤشرات الحملة التي تطال المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان عبر مقالات وتصريحات تنطق بما تبيته بعض الاطراف السياسية، رد عليها الامين العام لتيار المستقبل احمد الحريري بقوله : واهم من يعتقد ان في امكانه النيل من اللواء عثمان، وان مؤسسات الدولة ليست مكسر عصا لكل من هب ودب في السياسة والاعلام .

انمائيا وحياتيا رعى رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في منطقة الطريق الجديدة الانطلاقة العلنية لتوسيع نطاق البرنامج الوطني لإستهداف الفقر تماشيا مع النداء الذي كان اطلقه في مؤتمر بروكسل ثلاثة وخلال لقاءاته مع المسؤولين الاوروبيين حول ضرورة زيادة الدعم الدولي المقدم للبرنامج لمساعدة العائلات اللبنانية التي تعيش في حال الفقر المدقع .

الرئيس الحريري يغادرالى المملكة العربية السعودية لتمثيل لبنان في القمتين العربية والإسلامية والمخصصتين للبحث في اوضاع المنطقة وتحديات التدخل الإيراني والاعتداءات على المملكة.



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* مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ام تي في"



تنتقل موازنة ال2019 الى مجلس النواب على وقع اشتباكات استلحاقية بين المكونات الحكومية التي وافقت على بنودها، هذا من حق وذاك حفظا للشعبية، وكم كان مجديا لو تم التصويت عليها في مجلس الوزراء كشفا لحقيقية المواقف، إذا تدخل الموازنة المجلس بدءا من الاثنين إذا توفرت فزلكة الموازنة حيث ستخضع للتدقيق والنقاش بجدية معلنة من لجنة المال وصرامة ودعم من الرئيس بري كيف لا ومؤسسات التصنيف وفرنسا تطالب النواب بتأكيد صحة تخفيض أرقام العجز، إضافة الى ما تقدم يشكل الوقت عاملا قاتلا من هنا سيتحول العمل الجدي الى مهمة صعبة خصوصا ان الوقت داهم وموازنة ال2020 صارت على الطاولة والوقت يدهمها هي الأخرى، غبار الموازنة لم يحجب مهمة ساترفيلد لترسيم الحدود جنوبا وثابت حتى الساعة هو وحدة الموقف اللبناني الذي يتحرك بين هامشين متعارضين حفظ حق لبنان بأرضه وثرواته وعدم إسقاط الجدوى من سلاح حزب الله.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون او تي في"

الأكيد وسط معمعة السجالات الأخيرة على خلفية ملف المهجرين، أمران:

الأمر الأول، أن جميع اللبنانيين ينبذون الحرب، ويرفضون العودة إلى منطقها، ويصرون على تجاوز ما تبقى من تداعياتها في أسرع ما يمكن من وقت، ولو أنهم يمقتون في الوقت نفسه محاولات تزوير التاريخ من حين إلى آخر، عبر القول مثلا إن سوق الغرب سقطت خلال حرب الجبل، فيما الحقيقة أنها وحدها التي صمدت، وأن الفضل في صمودها يعود إلى الجيش، وإلى اللواء الثامن، وإلى قائد اللواء الثامن حينها، رئيس الجمهورية اليوم.

والأمر الثاني، وجود خطة واضحة المعالم أعدها وزير المهجرين الحالي غسان عطالله لإنهاء الملف، ما يضع حدا نهائيا لثلاثة عقود وأكثر من الهدر السياسي، الذي يتحمل مسؤوليته من قام به، تماما كمن سكت عنه، ليتذكره فجأة اليوم، فقط من باب التصويب السياسي، الذي لا يحتاج إلى شرح كثير.

أما ما عدا ذلك من تصريحات وتغريدات، ولاسيما التي تتضمن أوصافا خارجة على المألوف، فملء للوقت الضائع، لا بل تسلية سياسية، في انتظار سلوك الموازنة طريقها إلى الهيئة العامة، عبر الممر الإلزامي للجنة المال، على أمل ألا تطيح المزايدات بالمقبول الذي تحقق حتى الآن، ليكون للبدء بالتنقيب عن النفط والغاز بداية العام المقبل، الأثر الايجابي على الاقتصاد الوطني، كما نوه رئيس الرئيس ميشال عون اليوم.

في غضون ذلك، وبعيدا من التراشق العقيم، الذي تسبب به اعتراض القوات اللبنانية على تخصيص مبلغ مالي في إطار الموازنة لإطلاق مسار إقفال وزارة المهجرين بعد ختم الملف، أنظار اللبنانيين على نشاط وزاري لافت بدأ يحقق فرقا خلال وقت قليل نسبيا، ومنه اليوم نماذج ثلاثة: ففيما وزيرة الطاقة تواكب تطبيق خفض تسعيرة الاشتراكات الجديدة في كهرباء لبنان، وسط إقبال كثيف للمواطنين، تتأهب وزارة الاقتصاد غدا، بالتعاون مع البلديات، لإطلاق حملة إقفال المتاجر غير الشرعية المملوكة من غير لبنانيين، في وقت تواصل تنظم وزارة البيئة حملة كبيرة لتنظيف الشاطئ، يشير تفاعيل اللبنانيين معها عبر مواقع التواصل أنها ستشكل حدثا وطنيا في حد ذاته... لكن في المقابل، ترتسم أسئلة كثيرة حول أداء وزارات أخرى، منها مثلا ما يتعلق بمصير الإصلاحات الموعودة في الضمان...

كل ذلك المشهد، فيما لبنان في منطقة تدخل مرحلة جديدة، معظم معالمها لا تزال مجهولة، في ضوء ما يثار حول صفقة القرن، التي يسوق لها جاريد كوشنير في الشرق الأوسط، وما لها من تداعياتها الكيانية، ولاسيما على خط التوطين، الذي تسقط تكرارا مقولة اعتباره فزاعة...



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون المنار"

الى المجلس النيابي در..

فهناك حط المولود الحكومي بعد مخاض عسير، الموازنة، المولود الهجين الذي ينتظر أن يعطيه مجلس النواب الحد الادنى من المناعة ليقوى على الحياة في بيئة اقتصادية وسياسية صعبة..

لكن المهمة ليست سهلة ما دام ان بعض البنود تستبطن شكلا من اشكال الضريبة على القيمة المضافة، وتطال جيوب الفقراء وذوي الدخل المحدود، فضريبة الاثنين بالمئة على السلع المستوردة مرفوضة تماما بحسب نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وحزب الله سيحاول الحشد لاسقاطها نيابيا، كما يرفض الضريبة على المعاش التقاعدي، فهذه الضرائب ليست سياسة اقتصادية صحيحة بحسب الشيخ قاسم..

صحة المناعة اللبنانية تجسدت عند الحدود البحرية مع فلسطين المحتلة، فرئيس مجلس النواب نبيه بري وضع نقاطا على حروف مسعى الترسيم، فلا سقف زمنيا للمفاوضات قال الرئيس بري، وهو ما اسمعه للموفد الاميركي..

ما يسمعه الاميركيون للعالم من ضجيج، ومن على شرفة الخليج، ردت عليه الجمهورية الاسلامية الايرانية مجددا: لا مفاوضات من دون العودة الى الاتفاق النووي بحسب الرئيس الشيخ حسن روحاني.

اما للمطلين على صفقة القرن من تحت عباءة مكة المكرمة، محاولين حشد القمم لانتزاع بعد معنوي بعد ان دمرت الاحداث معنوياتهم ومخططاتهم، فلن يروا سوى ما يرسمه الشعب الفلسطيني لا جاريد كوشنير، وكان وعدا مفعولا..



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون ال بي سي"

وصلت رسالة سيدر الى لبنان، فموازنة عام 2019 لن تصبح نهائية قبل اعتمادها في مجلس النواب، وفي اسرع وقت ممكن، والمشاركة الفرنسية الكاملة في تنفيذ مقررات سيدر محسومة، لكن التنفيذ الفاعل للمؤتمر، يتطلب وضع آلية مراقبة صلبة وشفافة له، نأمل في العمل بها قريبا، قالت السفارة الفرنسية في لبنان.

على وقع البيان الفرنسي، يستهل مجلس النواب مناقشة الموازنة، ولكن بعد وصول فذلكتها الى كل اعضائه، مذيلة بتوقيع وزير المال علي حسن خليل، ليحدد رئيس لجنة المال والموازنة ابرهيم كنعان موعد بدء التدقيق النيابي بالارقام.

اليوم، امن الرئيس نبيه بري للنواب الارضية لممارسة مهامهم الرقابية، بعيدا من ضغط الوقت او الشروط المسبقة، لان المطلوب خروج النواب بموازنة تعتمد اصلاحات بنيوية، وتخلص بجدية الى ضبط العجز، عبر التعمق اكثر فأكثر بوقف نزيف الهدر الحاصل في الدولة، عل هذه الموازنة تقنع المؤسسات الدولية بقدرة لبنان على انجاز اصلاح حقيقي.

فهل يتمكن النواب من درس الموازنة بحسب الاصول تحت سقف فصل السلطتين التشريعية والتنفيذية، ام ينسحب التوافق الحكومي على سلة ارقام الموازنة الى النواب، لان المجلس النيابي هو عمليا نسخة من مجلس الوزراء، فنخسر ما بقي من ثقة العالم بالسلطات اللبنانية؟

وفيما نحن مشغولون بانجاز الموازنة، ينشغل العالم من حولنا بأحداث متسارعة وخطيرة، احد محاورها الاساسية الاشتباك الايراني الاميركي، والايراني الخليجي، الذي سيكون بندا اساسيا في قمم مكة المكرمة، والتي من المتوقع ان تخلص الى تحديد سبل التصدي للتهديدات الايرانية.



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مقدمة نشرة اخبار "تلفزيون الجديد"

زرعت أميركا خبراءها في المنطقة ونشرتهم كرجال خفر السواحل، محاضرين في قضايا السلام والنفط والأرض والترسيم، وخبراء بتفكيك الألغام واكتشاف صانعيها، فمع استمرار مساعي الخبير النفطي المحلف ديفيد ساترفيلد على خط بيروت تل أبيب وصل صهر البيت الأميركي جاريد كوشنر إلى الأردن في أول استطلاع لمؤتمر صفقة القرن في المنامة وإذا كان ساترفيلد قد التزم دور "الباش كاتب" لصالح إسرائيل ، فإن صهر ترامب ينقب في الأردن عن غطاء عربي لصفقة ولدت ميتة وما بين ديفيد وجاريد كان جون بولتون يتفوق على المهمتين ويتقلد منصب العرافة وضارب الرمل في زيارته للخليج.

فرجل الرسوم المتحركة تحركت رسومه البيانية وشغل راداره الاستخباري، فاكتشف أن الهجمات على ناقلات النفط قبالة سواحل الإمارات، هذا الشهر نفذت باستخدام ألغام بحرية من إيران بصورة شبه مؤكدة وشاءت الأقدار أن يمنح الله بولتون موهبة الاكتشاف غير المبكر قبيل ساعات معدودات فقط من افتتاح لا قمم خليجية في المملكة العربية السعودية والمنعقدة لبح أمن الخليج بعد الاعتداءات على السفن الإماراتية ومحطات النفط السعودية.

وعشية قمم مكة نزل الوحي على مستشار الأمن القومي الأميركي فأصدر قراره الاتهامي من دولة الإمارات وأجرى محاكاة افتراضية مع سبع وخمسين دولة عربية إسلامية خليجية ستجتمع في قمة البواخر مصوبا الاتجاه نحو طهران واكتشاف بولتون هذا لم يأت إلا على ساعة الخليج وهو أفرغ مكوناته الدفينة على زمن امتنعت فيه الولايات المتحدة عن الاتهام المباشر كل هذا الوقت فيما حرصت الإمارات على عدم اتهام أي جهة بالوقوف وراء الاعتداء على أرضها ومياهها والزيت الاميركي على النار العربية الفارسية لن يكون قابلا للاشعال ومن عوامل تبريد الازمات اعلان قطر عن رئيس الوزراء عبدالله بن ناصر آل اني في القمة الخليجية ولما كانت فلسطين بندا فخريا مدرجا في جدول أعمال قمم مكة فإن المأمول هو الموقف العربي من صفقة القرن الذي حدده اليوم ملك الأردن عبدالله الاني خلال استقباله منظر الصفقة جاريد كوشنر فأبلغه بأن "السلام الشامل والدائم" في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي التي احتلتها إسرائيل عام سبعة وستين وعاصمتها القدس الشرقية ولبنان بين هذه المنعطفات تقع حدوده على حدود النفط والغاز من دون التنازل في مهل ترسيم الحدود أما بقية المناقشات المحلية فقد اقتصرت على تبادل الترسيم السياسي بين القوات والتيار على معادلة: تكتك حجلكن جاوبو حسوننا" مع نصيحة من قائد القوات سمير جعجع لرئيس التيار جبران باسيل بالا تعودوا الى ماضي ملفات الحرب لأننا نملك أسرارها وخباياها وإن عدتم عدنا.