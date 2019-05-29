عناصر من متطوعي الدفاع المدني امتنعوا عن تلبية نداء اطفاء الحرائق احتجاجا على المماطلة في تثبيتهم

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أفادت "الوكالة الوطنية للاعلام" أن عناصر من متطوعي الدفاع المدني اللبناني في مركزي الخيام وجديدة مرجعيون التزموا قرار اللجنة المركزية لمتابعة شؤون المتطوعين في الدفاع المدني وامتنعوا عن تلبية نداء اطفاء الحرائق، وذلك "احتجاجا على المماطلة في تثبيتهم".

وكانت اندلعت اليوم حرائق عدة في خراج الخيام - قرب باب تنية، وفي طلعة الجلاحية على مثلث جديدة مرجعيون، ابل السقي، والخيام، وتدخل رئيس مركز جديدة مرجعيون في الدفاع المدني وبعض العناصر لإخماد النيران، التي كانت ستقضي على مساحات واسعة من المزروعات.