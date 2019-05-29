نواب من تكتل لبنان القوي وشبيب جالوا في سوق الأحد والمؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية

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جال نواب من "تكتل لبنان القوي" الوزير السابق نقولا الصحناوي، هاكوب تريزيان، انطوان بانو، وآلكس ماتوسيان، محافظ بيروت القاضي زياد شبيب، نائب رئيس المجلس البلدي في بيروت المهندس إيلي أندريا، مدير مصلحة الهندسة في بلدية بيروت المهندس جهاد البقاعي والمهندس غسان الياس، في سوق الأحد التجاري، حيث اطلعوا على وضعه الحالي والمنشآت القائمة عليه.

بعدها، انتقلوا إلى المؤسسة العامة للأسواق العامة الاستهلاكية، حيث أكدوا، بحسب بيان وزعته دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت، أن "نقل مقر سوق الأحد أصبح يشكل قناعة بالنسبة لكل القيمين على العاصمة، وذلك ضمن إطار المؤسسة العامة للاسواق الاستهلاكية التي لديها الاستعداد والقدرة على تأمين كل الخدمات".