أوقف بعد أقل من 24 ساعة على تزويد سيارته بالوقود!

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بتاريخ 21/05/2019 توافرت معلومات لدى مفرزة إستقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، عن إقدام شخص مجهول ليل 21/05/2019 على تزويد سيّارته نوع هوندا لون أسود بالوقود من محطة الأيتام للمحروقات في مدينة بنت جبيل، ونقده العامل في المحطة ورقة مالية من فئة مئة دولار أميركي، حيث شك العامل في كونها مزيفة وسأل الزبون عن اسمه ورقم هاتفه فزوّده بإسم ورقم هاتف وهميّين، وتبين لاحقاً أن الورقة المالية مزيفة فعلاً.



نتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة تمكنت المفرزة من معرفة هوية ومكان تواجد المشتبه به وتوقيفه في محلة الطويري في بلدة صريفا، وهو:



-: ع. ر. (مواليد عام 1992، لبناني)



التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.