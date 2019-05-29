تدابير سير في بيروت غداً

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صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة
البلاغ التالي: "في مناسبة حضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون احتفال وضع حجر أساس لإنشاء مبنى في الجامعة الأميركية (AUB) الساعة 12.00 من تاريخ 30/05/2019، تتخذ تدابير السير التالية:
- عدم وقوف السيارات اعتبارا من الساعة 8.00 من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء في الشوارع التالية:
- شارع كليمنصو
- طلعة غراهام
- شارع عمر بن عبد العزيز حتى مفرق مستشفى الجامعة الاميركية
- شارع المعماري
يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".