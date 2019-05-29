تدابير سير في بيروت غداً

A + A -

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي: "في مناسبة حضور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون احتفال وضع حجر أساس لإنشاء مبنى في الجامعة الأميركية (AUB) الساعة 12.00 من تاريخ 30/05/2019، تتخذ تدابير السير التالية:

- عدم وقوف السيارات اعتبارا من الساعة 8.00 من التاريخ المذكور وحتى الانتهاء في الشوارع التالية:

- شارع كليمنصو

- طلعة غراهام

- شارع عمر بن عبد العزيز حتى مفرق مستشفى الجامعة الاميركية

- شارع المعماري

يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وارشاداتهم، وبعلامات السير الموضوعة في المكان تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام".