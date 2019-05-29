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التيار الوطني الحر لبعثة الأمم المتحدة: البطاقة البيومترية أولوية للإستحقاق الإنتخابي المقبل

29
MAY
2019
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استقبل عضو تكتل لبنان القوي النائب آلان عون، ممثلاً التيار الوطني الحر بعثة الأمم المتحدة المكلفة مهمة تقييم الإنتخابات النيابية والتي ضمّت السادة: ريشارد غي وناثان دالتون بحضور مستشارة وزير الخارجية لشؤون التعاون الدولي السيدة جيهان جبور حداد وأجروا جولة أفق تقييمية حول الإنتخابات النيابية التي جرت سنة ٢٠١٨ وناقشوا حاجات لبنان للدعم من الأمم المتحدة للإستحقاق الإنتخابي المقبل سنة ٢٠٢٢.


وعرض النائب عون وجهة التيار حول الإنتخابات السابقة ووالشوائب والثغرات ونقاط الضعف والقوة التي نتجت عنها وعن القانون الإنتخابي الجديد، كما قدّم إقتراحات في ما يخصً الإستحقاق المقبل لا سيّما حول إصدار البطاقة البيومترية كأولوية للإستحقاق المقبل، وتجهيز المراكز الإنتخابية بفرز إلكتروني لأوراق الإقتراع، وتسهيل نظام إنتخاب المغتربين وتوحيد تاريخ الإقتراع في الخارج والداخل، وتفعيل عمل هيئة الرقابة على الإنتخابات لكي تزيد من قدرتها على تحقيق أهدافها بضمان إنتخابات عادلة بين المرشحين على الأصعدة كافة، مالية، أعلامية، الخ...

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