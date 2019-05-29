أعادت التأكيد أن أعمال تصليح قناة ري نهر ابراهيم جبيل عمشيت مستمرة على قدم وساق.. مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان تؤكد أن أبوابها مفتوحة للإستفسار

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عطفًا على بيانات سابقة وتصريحات متعددة أدلى بها رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان المهندس جان جبران، توضح المؤسسة أن أعمال تصليح قناة الري التي تغذي بالمياه ساحل جبيل الممتد من نهر ابراهيم إلى جبيل فعمشيت، مستمرة على قدم وساق، بالتنسيق مع وزارة الطاقة، وذلك منذ تعرض القناة للضرر الكبير قبل ثلاثة أشهر نتيجة العواصف القوية التي أتى بها الشتاء.



وفي بيان أصدرته، لفتت المؤسسة إلى أن المهندس جبران كان قد استقبل في حينه وفدًا من مزارعي المنطقة وأطلعهم على سير الأعمال في القناة ليكونوا على بيّنة من الأعمال الجارية والتي تستغرق وقتًا أكثر من اللازم نتيجة صعوبة الموقع الجغرافي لقناة الري.



أضاف البيان أنه تم إنجاز وصلة بديلة مرحلية لتأمين التغذية بالمياه لأكبر عدد ممكن من المزارعين، الذين تتفهم المؤسسة حاجتهم للمياه مع ارتفاع حرارة الطقس وبدء موسم الريّ.



وتابع البيان الصادر عن مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان أن مراقبي المؤسسة يقومون بزيارات دورية للموقع للإشراف على الأعمال الجارية وحثّ المتعهد على حسن إنجازها بالسرعة القصوى وفي أقرب وقت ممكن، تنفيذًا للوعود التي قدمتها المؤسسة للمزارعين الذين يستمر التنسيق معهم بشكل شبه دائم.



ولفت البيان إلى أن المؤسسة كانت قد تواصلت في هذا الشأن مع مجمل المعنيين بالمسألة ومن بينهم نواب المنطقة، مؤكدة أن أبوابها مفتوحة للإستفسار مباشرة عن أي أمر تقني يتعلق بالتغذية بالمياه.