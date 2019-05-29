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الاجتماع الاول للجنة متابعة اعمال رئاسة لبنان للقمة الاقتصادية

29
MAY
2019
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عقدت لجنة متابعة اعمال رئاسة لبنان للدورة الرابعة من القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية اجتماعها الاول في قصر بعبدا بحضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية الوزير سليم جريصاتي وكل من مدير عام رئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير ومدير عام وزارة المالية آلان بيفاني ومدير عام وزارة الاقتصاد عليا عباس ومدير عام وزارة الشباب والرياضة زيد خيامي ومدير عام وزارة الشؤون الاجتماعية القاضي احمد عبد الله والمستشار مازن كبارة عن وزارة الخارجية والمغتربين ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدبلوماسية السفير شربل وهبي والمستشار اسامة خشاب.

 

وقد تم استعراض القرارات الصادرة عن القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية التي استضافتها بيروت في 20/1/2019 وتم تبادل الآراء في الخطوات المطلوبة في سبيل متابعتها وانجاز المبادرات التي اطلقت خلال القمة المذكورة ولاسيما مبادرة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون "اعتماد استراتيجية إعادة الاعمار في سبيل التنمية" وفي مقدمها تأسيس مصرف عربي لإعادة الإعمار والتنمية، وكذلك مبادرة دولة الكويت "انشاء صندوق للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي"، علماً ان لبنان هو من اقترح وضع رؤية عربية مشتركة في مجال التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والأمن السيبراني خلال القمة المذكورة.


كما تطرق المجتمعون الى البند المتعلق باستضافة لبنان الدورة الـ14 للألعاب الرياضية العربية عام 2021.


وتم التوافق على خطة عمل لمتابعة التنفيذ بالتنسيق مع كل من الادارات اللبنانية والامانة العامة لجامعة الدول العربية والدول الاعضاء.

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