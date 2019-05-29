بو صعب التقى كلودين عون روكز ورابطة قدامى القوى المسلَّحة

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استقبل وزير الدفاع الوطني الياس بو صعب السيدة كلودين عون روكز رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ترافقها السيدة ميرين المعلوف ابي شاكر عضو الهيئة المذكورة ورئيسة مشروع خطة العمل الوطنية لتطبيق القرار رقم 1325 الصادر عن مجلس الأمن للأمم المتحدة 2019-2020. خلال اللقاء، اطَّلع الوزير من الضيفتين على آخر التطورات المتعلقة بالمشروع المذكور.



وكان بو صعب التقى وفدًا من رابطة قدامى القوى المسلَّحة يضمّ كلًّا من اللواء المتقاعد شوقي المصري والعميد المتقاعد مخايل رموز والعميد المتقاعد خضر منصور حيث أطلعَ الوزيرُ أعضاءَ الوفد على نتائج المناقشات المتعلقة بمشروع الموازنة العامة للعام 2019 وعلى خطوات العمل التي يجب اتِّخاذها في خلال مناقشتها في المجلس النيابي.