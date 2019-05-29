living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إحتفال في باريس في عيد المقاومة والتحرير برعاية السفير رامي عدوان

29
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نظم تجمع الجمعيات الفرنسية - اللبنانية في فرنسا احتفالا لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، برعاية سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان، في معهد العالم العربي. حضر سفراء عرب وأجانب ومسؤولو الأحزاب السياسية ومسؤولو الجمعيات اللبنانية -الفرنسية وشخصيات.


بعد تقديم من كاترين هليهل، افتتح الحفل بالنشيدين الفرنسي واللبناني، ثم دقيقة صمت عن ارواح الشهداء الذين استشهدوا من اجل الدفاع عن تراب الوطن وتضامنا مع ضحايا الإرهاب العالمي.
ثم كانت كلمة الترحيب ألقاها السيد علي زريق باسم تجمع الجمعيات المنظمة، تلتها كلمة لعدوان.
أما كلمة الحزب السوري القومي الاجتماعي فألقاها الدكتور أنطوان أشقر، كما ألقى خليل رمال كلمة حركة "أمل". وتحدث باسم "التيار الوطني الحر" و"التجمع من اجل لبنان" الدكتور أنطوان شديد. وألقى ايلي ابراهيم كلمة الحزب الشيوعي اللبناني.


وتخلل الاحتفال عرض مسرحية أعدها وصممها شباب تجمع الجمعيات اللبنانية -الفرنسية المنظمة المستوحاة من هذه المناسبة.
وأنشد كورال الأرز والمنشد حسين قطايا أغاني وطنية من وحي التحرير والمقاومة بإدارة وتوزيع الفنان غابي عضيمي.


واختتم الحفل بإفطار.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout