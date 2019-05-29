إحتفال في باريس في عيد المقاومة والتحرير برعاية السفير رامي عدوان

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نظم تجمع الجمعيات الفرنسية - اللبنانية في فرنسا احتفالا لمناسبة عيد المقاومة والتحرير، برعاية سفير لبنان في فرنسا رامي عدوان، في معهد العالم العربي. حضر سفراء عرب وأجانب ومسؤولو الأحزاب السياسية ومسؤولو الجمعيات اللبنانية -الفرنسية وشخصيات.



بعد تقديم من كاترين هليهل، افتتح الحفل بالنشيدين الفرنسي واللبناني، ثم دقيقة صمت عن ارواح الشهداء الذين استشهدوا من اجل الدفاع عن تراب الوطن وتضامنا مع ضحايا الإرهاب العالمي.

ثم كانت كلمة الترحيب ألقاها السيد علي زريق باسم تجمع الجمعيات المنظمة، تلتها كلمة لعدوان.

أما كلمة الحزب السوري القومي الاجتماعي فألقاها الدكتور أنطوان أشقر، كما ألقى خليل رمال كلمة حركة "أمل". وتحدث باسم "التيار الوطني الحر" و"التجمع من اجل لبنان" الدكتور أنطوان شديد. وألقى ايلي ابراهيم كلمة الحزب الشيوعي اللبناني.



وتخلل الاحتفال عرض مسرحية أعدها وصممها شباب تجمع الجمعيات اللبنانية -الفرنسية المنظمة المستوحاة من هذه المناسبة.

وأنشد كورال الأرز والمنشد حسين قطايا أغاني وطنية من وحي التحرير والمقاومة بإدارة وتوزيع الفنان غابي عضيمي.



واختتم الحفل بإفطار.