سيزار ابي خليل لنائب القوات: استتر!

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رد النائب سيزار أبي خليل في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" على تغريدة النائب أنيس نصار بالقول: "أنيس... استتر!".



وكان ردّ نصار في تغريدة على حسابه عبر "تويتر" على وزير الخارجية جبران باسيل، بعد تصريح الأخير عقب اجتماع تكتل لبنان القوي وقول باسيل: "نشكر الله ما سقط الجبل".



وقال نصار لباسيل: "لا يا معالي وزير البواخر، لقد سقط الجبل لان المدافعين عنه تركوا لوحدهم دون تدخل الجيش، ولكن كان هناك من دافع ولم يهرب وسقط آلاف الشهداء".



واضاف: "وطالما نحن في الجبل اتذكر كيف سقطت سوق الغرب؟ من هرب وترك جيشه واهلها ليذبحوا مثل الخراف".



وتوجه الى باسيل قائلاً: "بيتك من زجاج"