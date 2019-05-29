بطيش استقبل الغريب وبحث معه الاوضاع العامة

A + A -

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش سفيرة سيريلانكا في لبنان ويجيراتني مانديس وبحث معها للعلاقات بين البلدين والتبادل التجاري وسبل تطويره وتفعيله، كما جرى البحث في اوضاع العمالة السيريلانكية في لبنان وفرص التعاون في مجال التصدير والاستثمار في البلدين.



والتقى الوزير بطيش وزير شؤون النازحين صالح الغريب وبحث معه للاوضاع العامة التي تمر بها البلاد.



ثم استقبل وفداً من نقابة مالكي ومستثمري معامل تعبئة الغاز المنزلي في لبنان برئاسة انطوان يمين الذي سلمه مذكرة مطلبية ووعد الوزير بطيش بدراستها.