ردّ من وزيرة الطاقة على زياد الحواط

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ردّت وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني على النائب زياد حواط الذي طالبها "بالاسراع في اصلاح الاعطال، جراء الاستمرار في انقطاع المياه عن معظم بلدات ساحل قضاء جبيل التي تعاني الشح بسبب تأهيل قنوات الري التي تربط نهر ابراهيم بجبيل وعمشيت منذ أكثر من 3 أشهر".



وأوضحت البستاني أنه بما يختص بقناة الريّ في منطقة نهر ابراهيم، بدأت اعمال التصليح فور وقوع الأعطال وقد طلبنا من مؤسسة بيروت وجبل لبنان التنسيق مع المزارعين والبلديات ونواب المنطقة وهذا ما حصل.



وأكّدت أنّ الاشغال مستمرة وستأخذ الوقت اللازم نظراً لصعوبة الموقع ولرغبتها بتنفيذ حل نهائي ومستدام وعالي الجودة.



وأشارت إلى أنّ الوزارة بدأت الشهر الماضي مع الـUNDP بتنفيذ مشروع إعادة تأهيل وتعزيل وسقف قناة الرّي الممتدة من نهر ابراهيم، مرورًا بحالات،الفيدار، جبيل، وصولًا الى عمشيت وازالة التعديات عنها.