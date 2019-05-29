استعدوا لموجة حرّ جديدة!

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تسيطر كتل هوائية حارة نسبيا على الحوض الشرقي للمتوسط.

وتوقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا مشمسا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة على الساحل. على ان يتحوّل الجمعة الى غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة التي تبقى فوق معدلاتها الموسمية.

وتتراوح الحرارة على الساحل من 21 الى 36 درجة، فوق الجبال من 20 الى 34 درجة، في الارز من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 10 الى 30 درجة.

الرياح السطحية: شمالية غربية الى شمالية شرقية، سرعتها من 10 الى 30 كلم/س.



الانقشاع: متوسط إلى جيد.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و75 %.

حال البحر: منخفض الموج حرارة سطح الماء: 23 درجة.

الضغط الجوي: 759 ملم زئبق.