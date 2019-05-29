نادي غوسطا ينظم حفل عشائه السنوي ويحتفل في الصيف بيوبله الذهبي

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نظم نادي غوسطا حفل عشائه السنوي في مطعم بلازا بالاس حضره النائب روجيه عازار وممثلين عن النائبين فريد الخازن وشوقي الدكاش إضافة الى عدد من المرجعيات السياسية، الحزبية، الروحية وعدد من أبناء غوسطا والجوار.

وكانت كلمة لرئيس النادي الاستاذ وسام شهوان أشار فيها الى أننا "نطمح أن نعيد لنادي غوسطا أمجاده القديمة حين كان يخرّج أبطالاً للبنان في كافة المجالات"، محيياً جويا باسيل إبنة النادي على فوزها في المركز الثالث لبطولة لبنان في التايكواندو.

وأشار الى أننا "نسعى لأن نحوّل النادي الى مساحة تلاقي وحوار تجمع كل أبناء البلدة حتى يطوّر الشباب لياقاتهم البدنية والفكرية وللكبار ليجتمعوا من جديد".

وأضاف: "منذ استلامنا ادارة النادي وضعنا خطة عمل طويلة الأمد وفي العام الماضي وعدنا أن نترك أبواب النادي مفتوحة صيفا وشتاءً، واليوم فرقنا الرياضية وبمختلف الفئات العمرية تمارس التمارين الرياضية على مدار السنة في ملاعب شتوية للفوتبول في Sports Zone في الضبيه، الفولي بول على ملاعب غزير والباسكيت بول على ملعب ميشال المرّ الرياضي"، مؤكداً أيضاً على "إستمرار التمارين في الزومبا، الباليه، الرسم، الهيبهوب،Stretching ، التايكواندو، البينغ بونغ، كيك بوكسينغ وغيرها من الصفوف اللي بيقدرو ولاد غوسطا والمحيط يستفيدو منا بكل الأوقات".

ولفت الى أن "نادي غوسطا وبمناسبة مرور خمسين عاما على تأسيسه سيقيم إحتفالاً ضخماً على ملاعبه في الصيف"، ومضيفاً: "غوسطا تستحق الكثير والنادي وأهل غوسطا يستحقون مزيدا من الاهتمام من هنا يجب العمل على تأمين منشآت ونشاطات اضافية وهكذا نكون وبخطوات عملية نقوم بنقلة نوعية للنادي ليصبح مؤسسة تحتضن جميع ابناءها".