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التيار والقوات والكتائب والطاشناق يرفضون القانون المقترح لاتحاد طلاب الجامعة اللبنانية ويطالبون باشراك الطلاب في النقاشات

29
MAY
2019
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عقدت القطاعات والمصالح الطالبية في الكتائب اللبنانية، القوات اللبنانية، الطاشناق والتيار الوطني الحر اجتماعا في الأمانة العامة للتيار الوطني الحر في ميرنا الشالوحي لبحث موضوع الإنتخابات الطالبية والقانون الإنتخابي للهيئات الطالبية والإتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية وأصدرت البيان التالي:

1- أثنى المجتمعون على توجه إدارة الجامعة اللبنانية لإجراء انتخابات طالبية في مختلف الكليات بعد غياب 11 سنة.
2- دعا المجتمعون إلى إجراء انتخابات الهيئات الطالبية في الكليات خلال العام الجامعي 2019-2020 وعدم ربط الموضوع بإقرار قانون الإتحاد الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية.
3- دعا المجتمعون مجلس الجامعة إلى اتخاذ قرار بإعادة العمل السياسي داخل الكليات والفروع.
4- رفض المجتمعون المسودة المطروحة لقانون انتخابات المجلس الوطني لطلاب الجامعة اللبنانية لما فيه من شوائب وملاحظات.
5- دعا المجتمعون مجلس الجامعة اللبنانية إلى إشراك الطلاب في جلسات نقاش قانون الإتحاد الوطني لطلاب الجامعة.
6- ابقى المجتمعون اجتماعاتهم مفتوحة بغية التواصل مع كافة الفرقاء المعنيين بهذا الموضوع.

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