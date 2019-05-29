التيار الوطني الحر في باريس يشارك في الذكرى التاسعة عشرة لعيد التحرير

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بمناسبة عيد التحرير و برعاية سعادة سفير لبنان في فرنسا السيد رامي عدوان، نظم تجمع الجمعيات الفرنسية اللبنانية في فرنسا احتفالا بهذه المناسبة الوطنية في معهد العالم العربي يوم الاثنين ٢٧ أيار ٢٠١٩.

حضر الاحتفال سفراء عرب وأجانب، ومسؤولي الأحزاب السياسية ومسؤولي الجمعيات اللبنانية-الفرنسية ، فضلاً عن الشخصيات الرسمية والسياسية والدينية وممثلين عن المجالس البلدية.

كلمة التيار الوطني الحر والتجمع من اجل لبنان القاها الدكتور أنطوان شديد الذي اكّد على اهمية المقاومة اللبنانية و إنجازاتها و الحفاظ على هذه الإنجازات من خلال المقاومة السياسية و الدبلوماسية التي يقودها كل من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ووزير الخارجية جبران باسيل، داخلياً عبر بناء الدولة و المؤسسات و محاربة الفساد و تحصين الوحدة الداخلية، و خارجياً عبر مواقف مشرّفة في المحافل الدولية من أجل الحفاظ على السيادة و الإستقلال و منع العدو من الاستيلاء على ثروتنا الطبيعية المائية و النفطية