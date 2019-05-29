عناوين الصحف ليوم الأربعاء 29 أيار 2019

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الأخبار: نتنياهو يلوّح بانتخابات مبكّرة: أنا أو لا أحد

الموازنة غير كافية لاستعادة الثقة!



البناء: موسكو: لا «رقة» ثانية في إدلب... ومؤتمر البحرين يخالف القانون الدولي تجاه القضية الفلسطينية

ساترفيلد يثير تساؤلات بتمرير دعوات للتهدئة حول مقايضة النفط بالتوطين

«ستاندرد أند بورز» تشنّ حرباً استباقيّة على موازنة 2022 بالتبشير بالانهيار

اللواء: الموازنة تُنعِش سندات الدولار.. وأولوية الحكومة وقف الإعتراضات المطلبية

الحريري إلى مكة اليوم لتمثيل لبنان في القمّتين.. وأجوبة مرنة يحملها ساترفيلد حول الترسيم البحري



النهار: وساطة ساترفيلد تتقدَّم نحو المفاوضات الرباعيَّة

الجمهورية: بدء التحضير لمفاوضات الترسيم



الديار: ساترفيلد ينقل قبول اسرائيل بالتفاوض لكن الغموض يلف رسائله واجوبته

40 مليار ليرة تفجر تنافساً سياسياً بين القوات ــ الوطني الحر



the daily star: Aoun calls Parliament to extraordinary sessions



l'orient le jour: Tracé des frontières : l’optimisme prévaut