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أسرار الصحف ليوم الأربعاء 29 أيار 2019

29
MAY
2019
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس

تساءلت مصادر متابعة للوضعين في الجزائر والسودان عن درجة وجود تلازم في مساريهما يكشف وجود جهة خفية تدير هذا التناغم والتلازم، فبينما بدت الأمور في مراحل تذهب بوضوح نحو تفاهم القيادات العسكرية والشعبية في إتجاهات واحدة تبدو اليوم ذاهبة نحو الافتراق رغم اختلاف العناوين المطروحة للتداول في كلّ من البلدين، ولاحظت المصادر مجموعة من عناصر التشابه التي لا تنطبق على خصوصية كلّ من البلدين، وقالت إنّ القمة العربية المقبلة ستظهر مدى صحة الشكوك حول دور ولي عهد الإمارات في ضبط إيقاع الأوضاع في البلدين.

 

 

 

اللواء: أسرار

غمز
يستعد نواب من كتل محسوبة على الفقراء إلى جولات وصولات في مجلس النواب، لرفع العتب، لأن ما كتب في الموازنة، أصبح حروفاً من ذهب.


همس
لم يتضح بعد الجهة اللبنانية المخولة إدارة التفاوض مباشرة مع الوسيط الأميركي في ما خصَّ عملية الترسيم؟


لغز
تمر العلاقة بين مجموعة الوزراء الجدد والمخضرمين «بأزمة تواصل»، ويحاول «الوزير السوبر» الإستفادة من هذه الثغرة.

 

 

الجمهورية: اسرار

لقاء

طُرح على رئيس حزب بارز أن يعقد لقاء بينه وبين شخصية سياسية تهاجم الحزب من حين إلى آخر فردّ قائلاً: بعد بكير.

تصريحات

لاحظت أوساط سياسية أن رئيس تكتل ردّ على تصريحات وزير في حزب آخر من دون أن يسمّيه على خلفية ملف لم يُطوَ حتى الآن.

الموازنة

توقّع أحد الوزراء أن تكون الأولوية بعد إقرار الموازنة في مجلس النواب لحل ملف حسّاس وإقفال آخر يطوي صفحة قديمة لا تزال تداعياتها قائمة.

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