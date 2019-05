A + A -

Le 501e régiment de chars de combat est en deuil et s'associe à la douleur de sa famille et de ses frères d'armes. Le chasseur de 1re classe POTIER est mort le mardi 21 mai 2019 des suites de ses blessures causées lors de son accident, en opération extérieure au Liban, dans l’accomplissement de sa mission.

[# Inmemoriam] 1ST CLASS HUNTER ERWAN POTTER

Erwan POTIER naît le 28 décembre 1995 à Senlis dans l'Oise. Après avoir obtenu un CAP installateur thermique, il fait le choix du métier des armes en entamant une carrière en qualité d’engagé volontaire de l’armée de terre pour une durée de 3 ans à compter du 2 août 2016, au titre du 501e régiment de chars de combat à Mourmelon-le-Grand.

Dès son arrivée au régiment, il suit une formation générale initiale au centre de formation initiale des militaires du rang à Valdahon jusqu’au 28 octobre 2016 à l’issue de laquelle il est affecté au 5e escadron. Afin de se spécialiser, il poursuit son instruction militaire et obtient le 16 décembre suivant le certificat pratique « cavalier d’accompagnement tireur » avec la note de 12,80/20.

Showing exemplary, he distinguishes himself very quickly by his enthusiasm and determination. Raised to the distinction of 1ST CLASS ON FEBRUARY 3, 2017, he is proud to serve his homeland and radiates among his brothers of weapons. Participating in the "Sentinel" Mission with its unit from 3 APRIL TO 7 June 2017 in antibes, he performs with professionalism his mission.

On November 10, 2017, it is designated for a first operational experience of 4 months in the united nations interim force in Lebanon as part of the operation "DAMAN XXIX" in its function of Sniper accompaniment rider.

During this mandate, he was totally involved in patrol missions for the benefit of his section by systematically taking an active part in the collection of information. He was particularly distinguished on November 17, 2017 in the village of meiss ej jebel, during operation p5 while during the crossing of the village, several individuals are taking over the vehicle at the top of the device. He made a clear and precise report to his leader, allowing the latter to spread information and take action of fast protection, contributing to the disengagement of the device safely. His attitude, his serenity, his professionalism and his cold blood are noticed.

On February 12, 2018, during a move to a blue line patrol in the spanbatt, the 1St Class Hunter Erwan Potter was badly injured during a light armored vehicle accident. He is repatriated to a medical plane to be admitted to the military hospital resuscitation service at Percy, then, transferred to a specialized establishment in June 2018.

Après avoir courageusement lutté pendant de nombreux mois, il succombe le 21 mai 2019.

Toujours volontaire, il a, au-delà de sa mission, participé à la vie de groupe et du peloton avec rigueur et spontanéité. Ses chefs comme ses pairs saluent en lui le soldat très professionnel, le camarade attachant et le frère d’armes fidèle.

Titulaire de la médaille outre-mer avec agrafe Liban le 29 novembre 2017, la médaille de protection militaire du territoire lui est attribuée le 31 décembre 2017. Le 1er janvier 2018, il se voit décerner par son chef de corps la médaille de bronze de la défense nationale, échelon bronze avec agrafes « missions d’assistance extérieure » et « arme blindée cavalerie », puis la médaille ONU le 8 février 2018. La médaille des blessés lui est accordée le 2 juillet 2018, suivie le 3 juillet par la médaille des blessés libanaise. La croix de la valeur militaire avec étoile de bronze lui est attribuée le 12 septembre 2018. Titulaire du titre de reconnaissance de la nation le 14 mars 2019, il obtient la croix du combattant le 29 mars 2019. La médaille militaire lui est conférée le 29 mai 2019.

23-Year-old, the 1St Class Hunter Erwan Potter was single. He died of the suites of the injuries caused during his accident in the

accomplishment of his mission.

