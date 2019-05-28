المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات استغرب رد المكتب الاعلامي لوزير التربية

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وطنية - أصدر المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات محمد شقر بيانا استغرب فيه "رد المكتب الاعلامي لوزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب على أمور لم يتحدث عنها الوزير شقير ولم ترد على لسانه على الاطلاق لا من قريب ولا من بعيد في ما خص اساتذة الجامعة اللبنانية، وذلك خلال الحوار الذي أجراه بعد ظهر اليوم في برنامج بيروت اليوم على شاشة محطة الـMTV".



وتمنى البيان على "الجميع توخي الدقة والموضوعية، خصوصا في مواضيع مهمة وحساسة وأساسية، لا سيما الجامعة اللبنانية واساتذتها الذين نكن لهم كل احترام وتقدير على دورهم الوطني الرائد".