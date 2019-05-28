بستاني أطلقت تحديث الاستراتيجية الوَطنية لقطاع المياه خلال 6 اشهر

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يبدو واضحا من خلال الخطط والإستراتيجيات والتطبيق أن قطاعيّ الكهرباء والمياه وضعا على السكة الصحيحة، فبعد اقرار الحكومة اللبنانية خطة الكهرباء التي قدمتها وزيرة الطاقة والمياه ندى بستاني تظهر هذه التغريدة أن الكلام هو فعل وتنفيذ، فإبتداءً من اليوم ولغاية ثلاثة أشهر، يمكن للمواطنين الاستفادة من التخفيضات على رسوم الاشتراكات الجديدة بقدرة ١٥ امبير من ٣٩٧،٠٠٠ ل.ل. الى ١٣١،٠٠٠ ل.ل. و ٢٠ امبير من ٤٩٦،٠٠٠ ل.ل. الى ١٦٣،٠٠٠ ل.ل.

وعلى هذا الأساس سيقوم المخالفون بتسوية أوضاعهم وتنجب المحاضر والادعاء أمام القضاء المختص.

وبالتوازي كانت بستاني تطلق تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه التي ستكون أولوية عمل مشترك بين الوزارة والمؤسسات وبدعم من اليونيسيف، والهدف إيصال المياه الى جميع المواطنين وبخدمة أفضل.

وللمخالفين دعوة من وزيرة الطقة والمياه الى التعاون لإنجاح خارطة الطريق.

بستاني أعطت موعدا جديدا بعد 6 أشهر للإعلان عن المشاريع وكيف ستموّل، ودعت الوزارات والمؤسسات للمساعدة في تقديم المعلومات والتعاون بين الجميع من أجل مصلحة المواطنين والمصلحة العامة.