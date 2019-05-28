living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

ساترفيلد في لبنان للمرة الثالثة في أسبوعين: فماذا سمع؟ وماذا سينقل؟

28
MAY
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

هل تمهّد جولات دايفيد ساترفيلد لانطلاق مفاوضات ترسيم الحدود الجنوبية البرية والبحرية؟

إذا كان عدد زيارات مساعد وزير الخارجية الاميركية هو المقياس، فإن زيارته للبنان ثلاث مرات في غضون أسبوعين قد تكون مؤشراً، خصوصاً ان اثنتين منها تأتيان بعد محادثات ساترفيلد مع الجانب الاسرائيلي.

لكن واقع الأمر ان التقدّم المسجّل في اطار مساعي ترسيم الحدود البرية والبحرية لا تزال بحاجة الى خطوات اخرى.

اربع محطات لبنانية انطلقت من الخارجية فالسراي الحكومي، فعين التينة لتختتم في بعبدا، حمل خلالها المسؤول الاميركي جواب الجانب الاسرائيلي على الطرح اللبناني، الذي بات يختصر بفكرتين اساسيتين تلازم مساري الترسيم برّاً وبحراً، ومفاوضات بإشراف الامم المتحدة. والمعلومات حول لقاء ساترفيلد – باسيل، تشير الى موافقة اسرائيلية على المفاوضات وفقاً للطرح اللبناني، لكن الأمور لا تزال بحاجة الى جولات ذهاب واياب يقوم بها ساترفيلد، مضيفة ان لا مشاكل جوهرية او عوائف امام تطبيق الطرح اللبناني. 

وفق المعلومات عينها، بدأ وضع اللمسات الاخيرة على شكل المفاوضات ودور الاطراف المعنية فيها اي لبنان والجانب الاسرائيلي كما الامم المتحدة والوسيط الاميركي.

اجواء لقاء السراي الحكومي تحدّثت عن محاولة يقوم فيها المسؤول الاميركي للتوفيق بين الطرح اللبناني وطرح آخر اسرائيلي.

وفي هذا الاطار بالذات، تلفت مصادر رفيعة مطّلعة على لقاءات ساترفيلد الى ان الامور لم تُحسم بعد ولا تزال بحاجة الى مزيد من المباحثات. فالمسؤول الاميركي عرض مآل محادثاته مع الاسرائيليين الذين ابدوا استعداداً للكلام حول الحدود البحرية وبدور للامم المتحدة لا يكون اشرافاً. وأخذ ساترفيلد في المقابل الجواب اللبناني، والذي يختصره الموقف الثابت المتمسّك: بتلازم مساري الترسيم براً وبحراً وبإشراف الامم المتحدة. 

وعلى ضوء ما سمعه من المسؤولين اللبنانيين، يعود ساترفيلد الليلة الى اسرائيل، وفق المصادر الرفيعة عينها، لتوضيح النقاط التي لا تزال موضع اخذ وردّ اي تلازم مساري الترسيم البري والبحري وطبيعة دور الامم المتحدة في هذه المفاوضات بين مشرف ومضيف.

ويبقى الانتظار سمة المرحلة، حتى يتّضح مسار يرتبط في جزء منه بمصالح اقفال الملف للاستفادة من الثروات النفطية والغازية، وبجزء آخر بمشهد حدوده اقليمية وابعد من الحدود البرية والبحرية الجنوبية للبنان.

OTV
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout