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تختبر النمسا خلال الفترة المقبلة، نظاما جديدا لإشارات المرور.

تعمل العاصمة النمساوية، فيينا على اختبار النظام الجديد، الذي سيكون قادرا على جمع المعلومات بشكل تلقائي عن المشاة، وإذا كانوا يعبرون الطريق فعلا أم سيتوقفون.

وأكد معهد الكمبيوتر والغرافيكس والرؤية، أن نظام الإشارات الجديد سيمكنه بشكل تلقائي معرفة رغبة الشخص في عبور الطريق، وإذا كان يريد بالفعل العبور، فستتحول الإشارة إلى اللون الأخضر لكي يتمكن من العبور.

ويكشف النظام الجديد عن الأشخاص قبل وصولهم إلى الممر بـ8 أمتار.

وخلال ثوان يمكن للنظام معرفة نية عابر الطريق، ومن ثم التصرف بناء عليها.

sputniknews