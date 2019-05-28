بالصور - جريمة قتل أخوين: مأساة لبنانية مزدوجة!

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كشف موقع " يا صور " عن جريمةٍ مروعة راح ضحيتها الشاب محمد خضر سرحان الذي نالت منه يد الغدر مساء امس في كندا في جريمة بشعة لم تتضح تفاصيلها بعد.

يذكر ان للمغدور شقيق هو حمزة خضر سرحان استشهد غدراً قبل عام ونصف على يد لصوص اطلقوا عليه خمس طلقات نارية واردوه على الفور فيما كان يحاول الدفاع عن رزقه.

يذكر ان الفقيد طالب يتابع دراسته وهو من برج قلاويه الجنوبية، والمعلومات الاولية التي اوردها الزميل علي سعيد تفيد ان الشاب قتل بالرصاص في منزله وهناك شبهة ان ذات العصابة التي قتلت شقيقه هي التي اغتالته كونه كان يتابع موضوع الجريمة التي نالت من شقيقه وربما يكون قد توصل لخيوط فيها.