باسيل بعد اجتماع التكتل: ما حققناه كثير في هذه الموازنة ولكن ما لم نحققه أكثر

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اعتبر رئيس "التيار الوطني الحر" الوزير جبران باسيل عقب إجتماع تكتل "لبنان القوي"، أن "ما حققناه كثير في هذه الموازنة، ولكن ما لم نحققه أكثر، إنما بالمحصلة منعنا الانهيار ولكن الامر ليس بكاف لتحقيق النهوض الاقتصادي"، ولفت الى ان "الموازنة لا تكتمل إلا بإقرارها في مجلس النواب وتطبيقها".

وقال: "نسجل تحفظنا على أمور كثيرة متعلقة بالموازنة وخوفنا على ما يمكن أن يحصل في المرحلة المقبلة في مجلس النواب أو في تطيبق الموازنة"، مشيرا الى "أننا حققنا تخفيضا في العجز هو 7.5 بالمئة وهو جيد لكن اقل بكثير مما كان يمكن تحقيقه، وهو لا يزال نظريا والاهم ان نلتزم به".