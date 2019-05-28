الرئيس عون استقبل السفير ساترفيلد

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا وفي حضور وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، مساعد وزير خارجية الولايات المتحدة الاميركية لشؤون الشرق الادنى السفير ديفيد ساترفيلد وتداول معه في الاتصالات القائمة حول ترسيم الحدود البحرية الجنوبية وذلك في ضوء المساعي التي تبذلها الولايات المتحدة الاميركية لتوفير المناخات الملائمة لبدء عملية الترسيم.

وقد اطلع السفير ساترفيلد الرئيس عون على ما تحقق حتى الان من الاتصالات التي اجراها والتي سوف تستمر خلال الايام المقبلة.