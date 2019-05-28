ساترفيلد زار باسيل ناقلا الجواب الاسرائيلي بشأن ترسيم الحدود البحرية والبرية وفقا للطرح اللبناني

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استقبل وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل نائب مساعد وزير الخارجية الاميركية لشؤون الشرق الادنى دايفيد ساترفيلد الذي غادر من دون تصريح.



وافادت مندوبة الوكالة الوطنية للاعلام "ان ساترفيلد نقل للبنان الجواب الاسرائيلي وفقا للطرح اللبناني الدي تقدم به رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في موضوع المفاوضات في شأن ترسيم الحدود البحرية والبرية. والجو كان ايجابيا ولبنان تبلغ الموقف الاسرائيلي وفقا لطرحه حول هذا الموضوع".



ومن المتوقع ان يتابع ساترفيلد جولاته بين لبنان و"اسرائيل" على الرغم من ان لا عوائق جوهرية امام تطبيق هذا الطرح ووضعه حيز التنفيذ. وقد بدأت مرحلةاللمسات النهائية على شكل المفاوضات ودور الاطراف المعنية بها وهي الامم المتحدة لبنان و"إسرائيل" في ظل مواكبة اميركية .