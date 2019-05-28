كهرباء لبنان: تخفيض 75% من رسوم الاشتراك بالتيار الكهربائي للـ 15 و20 أمبير

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تعلن مؤسسة كهرباء لبنان أنها، وتماشيا مع خطة وزارة الطاقة والمياه التي أقرها مجلس الوزراء بتاريخ 8/4/2019 لا سيما لجهة تخفيض الهدر غير الفني، وتحفيزا للمواطنين خصوصا ذوي الدخل المحدود في ظل الوضع الاقتصادي الحالي في البلاد، باشرت بتطبيق تخفيض رسوم الاشتراك بالتيار الكهربائي بنسبة حوالي 75 في المئة للقدرات المكتتبة 15 و20 أمبير في جميع دوائرها المنتشرة على الأراضي اللبنانية كافة، وذلك بدءا من تاريخ اليوم 28/5/2019 ولفترة ثلاثة أشهر.

وتلفت المؤسسة في هذا السياق أنه على كل مشترك استفاد خلال فترة التخفيض وتقدم لاحقا بطلب تقوية اشتراكه خلال فترة ثلاث سنوات من تاريخ تقديم الطلب، ان يسدد رسم التقوية بالإضافة الى المبلغ الذي استفاد منه خلال التخفيض.

بناء عليه، تدعو مؤسسة كهرباء لبنان المواطنين، لا سيما المخالفين منهم، الى الاستفادة من هذا التخفيض والمبادرة الى تسوية أوضاعهم عبر الاشتراك بالتـيار الكهربــائي بصورة قانونية عوضا عن استمداد الطـاقة بطريقة غير شرعية، مما يعرّضهم لتحرير محاضر مخالفة في حقهم وصولا الى الادعاء عليهم أمام القضاء المختص، حيث تواصل المؤسسة حملاتها لنزع التعديات عن الشبكة العامة في جميع المناطق اللبنانية دون استثناء مع اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية والقضائية بحق المخالفين.