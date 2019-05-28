بستاني: تحديث استراتيجية قطاع المياه أولوية عملنا

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أكدت وزير الطاقة والمياه ندى بستاني خوري أن تحديث استراتيجية قطاع المياه سيكون أولوية عمل لوزارة الطاقة، لافتة الى أن هذا الأمر هو عمل مشترك بين الوزارة والمؤسسات وبدعم من اليونيسيف".

بستاني وخلال اطلاق تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه قالت: "جمعنا 5 شركات إستشارية لبنانية لديها خبرة طويلة في قطاع المياه في لبنان لتعمل سوياً لأول مرة من أجل إتمام هذه الخطة الوطنية بأحسن طريقة وبفترة قصيرة".

ودعت المواطنين "للتعاون مع الوزارة ومؤسسات المياه في المناطق عبر الإلتزام بالقوانين من حيث الإشتراك في المياه وعدم التعدي على الشبكة ودفع الفواتير وتسوية أوضاع الآبار المخالفة".

وأشارت إلى أنّ "نحن نضع اليوم خارطة طريق اكثر مما هي استراتيجية لتنفيذ مشاريع بهدف إيصال المياه الى جميع المواطنين".