عطالله: من هجر الناس من بيوتهم لا يحق له أن يسائلنا

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غرد وزير المهجرين غسان عطالله عبر حسابه على "تويتر"، قائلاً: من لم يحرّك قيد أنملة ليسائل غيرنا عن خططه التنفيذية لأموال صُرفت لمجالس وصناديق أخرى، لا يحقّ له الحديث عن أموال أهلنا الأعزاء الذين يقفون لأول مرة امام فرصة حقيقية لاستعادة حقوقهم... فهل يتجرّأ على #المهجّرين فقط؟

من رحم الدولة والمؤسسات وُلدنا، وفي كنف الدولة والمؤسسات تربّينا ومنها تخرّجنا، قاومنا وناضلنا وبعدها شاركنا في السياسة مناضلين أيضاً من دون أن تفوح منّا روائح عفن الفساد والدم والسلطويّة والتهجير... فمن أي مدرسة تخرّجتم أنتم؟

وختم بالقول: من هجّر الناس من بيوتهم في الجبل وكل المناطق لا يحق له أن يسائلنا نحن الذين نناضل كل يوم لنعيد لهم حقوقهم بناء على خطة منجزة بدقة علمية