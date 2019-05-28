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أسرار الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 28-05-2019

28
MAY
2019
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البناء


قالت مصادر روسية إعلامية إنّ تداولاً يجري في مفاوضات غير مباشرة بموافقة واشنطن على العودة لاستثناء تركيا والعراق والصين والهند من لائحة الدول المستوردة للنفط والغاز من إيران من قائمة العقوبات، وانّ هذا الاستثناء يهدف لمساعدة الرئيس الروسي على لعب دور الوسيط لتهدئة التوتر الذي يعيشه الخليج بين طهران وواشنطن، واضافت المصادر أنّ الموافقة الاميركية قد تشمل أيضاً تخفيف الحشود العسكرية في المنطقة تمهيداً لثني إيران عن إعلان الانسحاب من التزاماتها في التفاهم النووي وخصوصاً امتناعها عن التخصيب المرتفع لليورانيوم…

الجمهورية


إستغربت أوساط سياسية الكلام الصادر عن وزير في الحكومة يقول فيه أن دولة حليفة للحزب الذي ينتمي إليه ستنتصر في الحرب فيما لو وقعت مع دولة عظمى فيما الدولة الحليفة تعتبر أن لا أحد سيخرج منتصراً.


إتصل مرجع سياسي برئيس حزب وقال له: »شغلتلي بالي، ليش مقلّل كلامك هالفترة«. فأجابه: »أنا منصرف لقراءة كليلة ودمنة«.

اللواء


لغز
يؤخذ على مرشّح رئاسي سابق تراجع همته السياسية، تاركاً المجال أمام تياره، من دون فعالية ملموسة في وسطه الطائفي والسياسي..
غمز
أثار قرار اتخذه أحد الوزراء على عجل، بلبلة في بعض الأوساط، الأمر الذي استدعى إصدار بيان توضيحي.
همس
يلعب سفير دولة أوروبية فاعلة في دولة خليجية دوراً بارزاً على خط الوساطة بين عاصمتين كبرى وإقليمية.

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