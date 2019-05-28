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عناوين الصحف اللبنانية ليوم الثلاثاء 28-05-2019

28
MAY
2019
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الأخبار
«الشعبويون» يتقدّمون: الاتحاد الأوروبي أكثر ضعفاً
رسوم بطعم «القيمة المضافة»... وتجميد التقاعد والتوظيف: موازنة الترقيع!
«فدرلة» الأمن في بيروت: الحريري يرفض تسليم الجيش كاميرات المراقبة
الـ«إيدن باي» يقضم مزيداً من الشاطئ

البناء
مأزق تشكيل الحكومة الإسرائيلية قد يقود لانتخابات مبكرة... وترامب لخطاب ودّي مع إيران!
ساترفيلد يعود للتمهيد للجولة الأولى... ولبنان يستعدّ لمواجهة المناورات
الموازنة إلى المجلس النيابي... والتوافق السياسي على نقل النقاش إلى مشروع 2020

الجمهورية
توقفت المزايدات فولدت الموازنة
قوة استهوان الموت سلاح قادة العالم
سامي الجميل في عمق الضاحية
رسائل تخويف لملك الأردن: التوطين أو الفوضى!
ترامب: لا نسعى إلى تغيير النظام في إيران


اللواء
الموازنة تجتاز عتبة الحكومة بإنتظار طريق وعرة في ساحة النجمة!
باسيل يوصي الكتل بعدم الإنقلاب في مجلس النواب.. وساترفيلد يحمل إقتراحاً إسرائيلياً بتوسيط بلاده
أمير الكويت يدعو للحذر والاستعداد لمواجهة تداعيات واقع المنطقة «المرير»
ترامب: إيران تريد التفاوض ولا نتطلع إلى تغيير النظام

الديار
بيروت لـ «ساترفيلد» : نرفض «المقايضة» ولا تفاهمات خارج «الترسيم»
«الموازنة الدفترية» دون اصلاحات و«المزايدات» الى المجلس

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