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كلّ الأنظار اليوم نحو مجلس النواب.. والعمل لن ينطلق من موقف مُسبق من الموازنة

27
MAY
2019
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مقدمة نشرة أخبار الـOTV:

 في موضوع الموازنة، وبعد عشرينَ جلسة في السراي الحكومي والقصر الجمهوري، كلُّ الأنظار اليوم نحو مجلس النواب، بدءاً بلجنة المال، ثم الهيئة العامة.

فعلى مستوى لجنة المال، وفي انتظار الاحالة الرسمية لمشروع قانون موازنة 2019، بنُسَخِهِ ال 128 ، واثر انقضاء مهلة ال 48 ساعة التي ينص عليها النظام الداخلي للمجلس النيابي كحد أدنى قبل الدعوة، التي سيبادر إليها حينها النائب ابراهيم كنعان، علمت الـ OTV أن العمل لن ينطلق من موقف مُسبق من الموازنة، سواء كان سلبياً أم ايجابياً، بل من وجوب ممارسة الرقابة البرلمانية على أكمل وجه، على ان تتكامل مع العمل الحكومي.

وعن المهلة التي سيستغرقها درسُ الموازنة في اللجنة، تشير مصادرُها إلى ان السؤال عن الوقت، مستغربٌ، خصوصاً في ضوء اضاعة تسعة أشهر لتشكيل الحكومة، ثم مزيداً من الوقت على طريق اقرار الموازنة... علماً أن لجنة المال التي ترفض الخضوع لضغط الوقت، تتحضر لعقد جلسات صباحة ومسائية، وهي جاهزة للانكباب على العمل حتى ساعات متأخرة من الليل اذا اقتضى الامر، بهدف انجاز العمل، الذي يتطلب الاستماع الى جميع الوزارات والمؤسسات العامة وغيرِها.

وعن التوجه العام للَجنة في تعاملها مع مشروع الموازنة، تؤكد المعلومات ان الهدف ينطلق من الحفاظ على الايجابيات التي تحققت، غيرَ أن الأهم يكمن في تكريس الانتقال نحو الاصلاح البنيوي، لا الاكتفاء بالاصلاح الحسابي او عبر الضرائب، علماً أن ما أُقر في مجلس الوزراء أَخذ بالكثير من الاصلاحات التي سبق للجنة المال ان طرحتها في السابق، والتي لم يؤخذ بها في الهيئة العامة.

اما بالنسبة الى مصير قطع الحساب، فيبرز موقفٌ عالي السقف تُعبِر عنه مصادر اللجنة: لن نوافق على اي موازنة مقرونة بمخالفة صريحة للدستور والقانون من خلال الإحجام عن اقرار قطوعات الحسابات المتصلة منذ عام 1993 حتى اليوم.

وعن التأخير المرتقب في التدقيق بها في ديوان المحاسبة، ما يحتم عدم اقرارِها هذه المرة ايضاً، تجيب المصادر: فليُسأل الخائفون من الابراء المستحيل عن هذا التأخير. وعن التذرع بضآلة العنصر البشري المطلوب لدى ديوان المحاسبة لإنجاز العمل، تجيب المصادر: لماذا لم تؤخذ إذاً الاجراءات المناسبة لتفادي هذا الموضوع؟ لتضيف: فليجدوا هم الحل، أما نحن فما يهمُنا هو التزام الدستور والقانون.

اما على مستوى الهيئة العامة، فلفتت اليوم مطالبةٌ واضحة لوزراء تكتل لبنان القوي، وعلى رأسهم الوزير جبران باسيل، بأن تلتزم الكتل النيابية، الممثَلة في الحكومة بنسبة تَفوق التسعين في المئة، بما تمّ الاتفاق عليه في مجلس الوزراء، لا الذهاب الى مجلس النواب لفتح بازار مناقشات جديدة تؤدي الى فقدان ما تحقق من مكتسبات وتخفيضات في موازنة عام 2019، والتي تمهِد لموازنة العام المقبل...

هذا في ملف الموازنة. أما على خط الحدود البرية والبحرية، فترقبٌ لزيارة جديدة لدايفيد ساتفرفيلد غداً لبيروت، في وقت برزت العبارة التالية التي نقلتها وكالات الانباء العالمية عن وزير اسرائيلي: "لقد وافقنا على محادثات بوساطة أميركية مع لبنان لحل نزاع الحدود البحرية".

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