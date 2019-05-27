رئيس الجمهورية منح المصارع الراحل ابي خليل وسام الاستحقاق الفضي

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منح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وسام الاستحقاق الفضي لبطل المصارعة اللبناني العالمي الراحل خليل ابي خليل تقديرا لعطاءاته للرياضة اللبنانية وفوزه بلقب بطولة العالم للمحترفين في العام 1960.

جاء ذلك في خلال الاحتفال بقداس ذكرى مرور 40 يوما على رحيل ابي خليل في كنيسة مار اسطفان في لحفد.

مثل رئيس لجنة الشباب والرياضة النائب سيمون ابي رميا رئيس الجمهورية في الذكرى التي حضرها ايضا ممثل وزارة الشباب والرياضة ايلي شاهين وعائلة الراحل واهالي لحفد.

وسلم ابي رميا الوسام إلى عائلة الفقيد. كما سلم شاهين عائلة الراحل درعا من وزارة الشباب والرياضة تقديرا لبطولاته.