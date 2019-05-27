حاكم مصرف لبنان من بعبدا: الاستقرار مستمر في الليرة والسوق المالية والاصلاحات في الموازنة وخطة الكهرباء اشارات ايجابية

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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا حاكم مصرف لبنان الدكتور رياض سلامة وعرض معه الاوضاع المالية والنقدية في البلاد ومشروع موازنة العام 2019 لاسيما لجهة الخفض الذي سجل فيه، واعتبر سلامة ان هذا المشروع يخدم الاهداف التي حددتها الحكومة مشيرا الى ان الاصلاحات الواردة في الموازنة، كما انطلاق تنفيذ خطة الكهرباء كل ذلك يعطي اشارات ايجابية للاسواق".



واضاف سلامة: "ان المصرف المركزي حريص على مواكبة الجهود المبذولة حاليا، مع التركيز على احترام القوانين اللبنانية والقواعد المالية العالمية التي لا تسمح بأي مبادرة الزامية على المصارف، وتترك مثل هذه الامور في الحدود القانونية، ووجدت لدى فخامة الرئيس تفهمًا كاملا لهذا التوجه".



وجدد سلامة التأكيد على ان الليرة مستقرة كذلك السوق المصرفي حيث الاوضاع تحت السيطرة.