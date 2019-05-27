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أيار يودعنا بموجة حارة ثانية.. اليكم تفاصيلها

27
MAY
2019
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية ان المنخفض الهندي الموسمي تحرّك امس الأحد نحو المملكة السعودية وسبّب نشاطُه ارتفاعاً بدرجات الحرارة وصلت بين مكّة المكرمة وجدّة والرياض إلى 51 درجة مئوية وستبدأ هذه الموجة بالتمدد شمالاً لتضرب الأردن بحرارة تلامس 43 درجة وفلسطين وسوريا والبقاع اللبناني حيث ستلامس الـ 38/39 درجة يوم الخميس المقبل خلال ساعات الظهيرة.
 
انها الموجة الثانية التي تضرب لبنان في القسم الثاني من أيار وسوف تتمركز في المناطق البقاعية بسبب اتجاه الرياح اللاهبة من الجنوب الشرقي، بينما يبقى الخط الساحليّ الممتد من اللاذقية الى حيفا تحت تأثير الهواء الغربي الرطب، فتحافظ درجات الحرارة على استقرارها ضمن 29/31 درجة مترافقة مع نسبة عالية في الرطوبة.
 
طقس يوم الثلاثاء، مشمس وصافي، تبدأ الكتلة الساخنة بالسيطرة على شمال شبه الجزيرة العربية وصولاً الى شرق تركيا وتحوّل الأجواء الى حارة في الداخل.
 
الحرارة على الساحل: 28/21
على الجبال 1200 متر: 24 درجة تنخفض ليلاً الى 15 درجة
في البقاع: 35 درجة نهاراً تنخفض ليلاً الى 18 درجة.
الرطوبة 75%
الرياح: غربية سرعتها 20 كلم في الساعة وجنوبية شرقية في الداخل سرعتها 10 كلم في الساعة
الضغط الجوي: 1011hpa
 
 
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