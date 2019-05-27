بعد ظهوره وهو يسرق من داخل فان.. أوقف بأقلّ من 24 ساعة!

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أصدرت المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامّة - بلاغاً جاء فيه: "بتاريخ 24/05/2019، انتشر مقطع فيديو لشخص يقوم بالسرقة من داخل "فان" في محلة الرحاب، وتداوله الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي.

بتاريخ 25/05/2019 أي في خلال 24 ساعة، ونتيجة التحريات والاستقصاءات المكثفة تمكنت مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، من معرفة هوية المشتبه به، وقامت باستدراجه الى محلة الاوزاعي حيث أوقفته، وهو سائق" فان" يدعى:

- ي. ح. (مواليد عام 1968، لبناني)

بالتحقيق معه اعترف بما نسب إليه، وقد تبين أنه من أصحاب السوابق بجرم السرقة.

أودع الموقوف القضاء المختص بناء على اشارته".