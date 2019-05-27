افطار رمضاني بدعوة من هيئة التيار الوطني الحر في مونتريال

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اقامت هيئة كولكو مونتريال، في التيار الوطني الحر، و بحضور منسق عام كندا، السيد روبر محفوظ، افطارها السنوي في 24 ايار 2019, في مطعم ليالي بيروت، بحضور عدد كبير من رجال الدين و السياسين الكنديين واللبنانيين و ممثلي الاحزاب اللبنانية: الكتائب اللبنانية، الوطنيين الاحرار، الحزب الشيوعي، حزب الطاشناق، حركة أمل، تيار المستقبل. وحضور ممثلين عن الجمعيات والمنظمات والاندية اللبنانية.



إستهل الحفل بالنشيدين الكندي واللبناني، ودقيقة صمت عن روح الكاردينال الراحل مار نصرالله بطرس صفير، ثم كانت كلمة المنسقة ريما المقداد، وجاء فيها، بعد الترحيب:

"... التيار الوطني الحر متل دايماُ ايده ممدودة لكل الافرقاء اللبنانية، في لبنان و الانتشار، و تيار عابر للمناطق، عابر للطوائف. في ناس بيعتبروا و مصرين يعتبروا انو التيار الوطني الحر تيار مسيحي، بس نحن تيار علماني، بنادي بالدولة المدنية، له طائفة واحدة نعم، وهي الطائفية اللبنانية فقط لا غير.... هيك ربتنا مدرسة الرئيس المؤسس، فخامة الرئيس ميشال عون. هيك كنّا، هيك نحنا و هيك منبقى، عملنا و رؤيتنا و هدفنا هو لبنان واحد موحد، سيد حر مستقل، كل ابناءه متساوون في بالحقوق و الواجبات.



بهالشهر الفضيل منتمنى للبنان التعافي من كل الأمراض اللي في، من فساد و هدر و طائفية و استزلام للخارج، منتمنى نعيّد على موازنة ما تكون بس عملية ارقام حسابية بل موازنة تكون حاملة رؤية اقتصادية تقوم بالبلد نحو مستقبل أفضل. عنا ثقة بيللي طول عمره محترم القانون و الدستور، و اللي حصنه الأكبر ضميره، و هو قائد البلاد اليوم الرئيس ميشال عون، عنا الثقة برغبة رئيس الحكومة بمحاربة الفساد و النهوض بالبلد، و عنا ثقة بيللي حملوا راية الإصلاح و التغيير من زمان و ثقة برئيس تيارنا اللي ما بيكل و لا بيتعب، و متحمل كل الحرب اللي علي، لانو ما بيعرف يحكي الا بمصلحة لبنان. الورشة بلشت، ورشة صعبة و مليئة بالعثرات، و لكن ما في شي بيوقفا, لا خطوط حمر و و لا تعرقل و لا حركات شعبوية، ولا حملات اعلامية مشبوهة و معروفة أهدافها، نحن شعب لبنان العظيم متل ما سمنا الجنرال، لاننا شعب مرة ورا مرة اثبت انو بيعرف يرجع يوقف و يعمر و يكمل رغم كل شي..."



ثم كانت كلمة منسق عام كندا، وحدثنا فيها عن قصة القديس فرنسيس مع الملك كامل ، وعن حاجتنا إليوم أكثر من أي وقت مضى لحوار بين الاديان، ومحاربة التطرف من أي جهة أتى. وجاءت كلمة الشيخ سعيد فواز، ممثل دار الافتاء اللبنانية في كندا، حدثنا فيها عن فضائل شهر رمضان الكريم، وحاجتنا للحوار بين بعض، و أن نتذكر أنه كما لنا حقوق علينا واجبات.



رافق الافطار عزف موسيقي هادئ من أجواء الشهر الكريم.



كولكو مونتريال، تتمنى لكل أبناء الجالية العربية والمسلمة في كندا رمضان كريم وصيام مقبول، أعده الله علينا