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عناوين الصحف ليوم الاثنين 27 أيار 2019

27
MAY
2019
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الأخبار
عقود المصالحة للمستشفيات: سرقة موصوفة للمال العام
موازنة 2019: «صفر» تسليح للجيش!
سامي الخطيب: التقاطع الممكن بين الشهابية والناصرية والبعث
حراك دبلوماسي إيراني: نتفاوض مع الخليج لا مع واشنطن

الجمهورية
موازنة الطريق الطويل إلى المجلس اليوم
لوبن تتقدم على ماكرون أوروبيًا
انتصار بدون حرب وتسوية بدون هزيمة
الحسابات الرئاسية ومسلسل الموازنة

اللواء
الحريري: انتهى الرهان على فشل الحكومة.. تلاسُن بين حاصباني وخليل
إيران تتحرك دبلوماسيا لـ«تخفيف الضغوط»

الديار
هل سيذهب لبنان نحو الإزدهار الإقتصادي؟
وكيف يُشارك القطاع المصرفي في ورشة النهوض؟

L'Orient-Le Jour
Le régime syrien poursuit sa politique de la terre brûlée à Idleb

The Daily Star
Cabinet set to endorse 2019 austerity budget

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